Türkei senkt Leitzins deutlich

Auch in der Türkei ruhten die Augen dieser Tage auf der Zinsentscheidung der Notenbank – jedoch nicht nur. Auch Präsident Erdogan spielt derzeit wieder eine geldpolitische Rolle. Wenige Tage vor der Sitzung der Notenbank äußerte er sich folgendermaßen: „Ich habe eine Allergie gegen Zinsen. Ich bin gegen hohe Zinsen" – eindeutiger kann ein Appell an die eigene Notenbank kaum sein. Erst im Juli wurde deswegen der bisherige Notenbank-Chef entlassen und durch Murat Uysal ersetzt, der prompt einen Zinsschritt von 25 % auf 19,75 % vollzog.Im Vorfeld der Entscheidung wurde bereits mit weiteren Zinssenkungen gerechnet. So fiel die Inflationsrate im vergangenen Monat auf 15 % – der tiefste Stand seit einem Jahr. Der Prognose der Notenbank zufolge soll die Inflation bis Ende des Jahres weiter auf 13,9 % sinken. Murat Uysal verkündete, weitere Zinsschritte von einer ebensolchen, sich abschwächenden Inflation abhängig zu machen. Zudem stagniert die türkische Wirtschaft in diesem Jahr – niedrigere Zinsen würden womöglich Investitionen und Konsum erhöhen.Am Donnerstag verkündete die Notenbank dann wenig überraschend eine Zinssenkung auf 16,5 %. Die türkische Lira legte in einer ersten Reaktion gegenüber dem Euro zu. Präsident Erdogan dürfte davon erfreut sein, schließlich verkündete er unlängst, die Zinsen baldmöglichst in den einstelligen Bereich zu senken. Ob die Entscheidung der Notenbank also eher den Wünschen Erdogans oder doch einem langfristigen geldpolitischen Konzept folgt, bleibt abzuwarten.