Türkei: Leitzins unverändert

Nachdem letzte Woche sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank entschieden, nicht an ihrem Leitzins zu rütteln, zog diese Woche auch die türkische Notenbank nach. Sie belässt ihren Leitzins unverändert bei 24 Prozent. Auf dieses Niveau war der Leitzins im September letzten Jahres angehoben worden.

Damit zollt die türkische Notenbank ihrer derzeitigen Situation Tribut: Einerseits versucht sie, den Kurs der türkischen Lira durch eine straffe Geldpolitik zu stützen. Die Währung büßte seit Ende 2017 gegenüber dem Dollar mehr als ein Drittel ihres Wertes ein. Zudem liegt die Inflationsrate nach einem Höchststand letzten Oktober von 25,24 Prozent trotz eines deutlichen Rückgangs nach wie vor bei 18,71 Prozent. Andererseits strebt die türkische Notenbank eine Ankurbelung der dortigen Wirtschaft an, nachdem der Kurs der Lira diese in eine Rezession stürzen ließ. So sank das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal diesen Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent.

Konfrontiert sieht sich die Notenbank mit den Forderungen internationaler Ökonomen, die eine Anhebung des Leitzins fordern, um die Inflation einzudämmen, und gleichzeitig den Rufen aus der Türkei selbst, die eine Zinssenkung zur Ankurbelung der Konjunktur fordern. Eventuell orientiert sich die türkische Notenbank dabei an der Fed. Sollte sich die US-Notenbank in den kommenden Monaten zu einer Zinssenkung entscheiden, könnte auch die türkische Notenbank diesem Schritt folgen.