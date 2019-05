Tudor veröffentlicht Angaben zum 2019 Explorationsprogramm mit Video-Link

Am 02. Mai 2019 veröffentliche TUDOR GOLD Corp. (Frankfurt: TUC / TSXV: TUD) eine Pressemeldung, in der das Unternehmen Auskunft über das geplante 2019 Explorationsprogramm auf ‚Treaty Creek‘ im kanadischen British Columbia gibt.





Das primäre Explorationsziel auf den ‚Treaty Creek‘-Konzessionsflächen ist das sogenannte ‚Goldstorm-System‘. Von der südwestlichen Ecke der ‚Treaty Creek‘-Claims, die an Seabridge Gold’s Konzessionsflächen angrenzen, führt der ‚Sulphurets Thrust Fault‘ von der Seabridge-Lagerstätte Iron Cap zum Tudor Gold ‚Goldstorm-System‘. Die Goldstorm-Zone befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Seabridges ‚Iron Cap‘-Deposit.

Der mineralisierte Erzkörper bei Goldstorm kann entlang einer Länge (strike lenght) von mindestens 500 Metern verfolgt werden. Die Goldmineralisierung scheint durch den scheinbaren Sulphurets Thrust Fault auf den Nordwesten beschränkt zu sein. Die Goldmineralisierung bleibt jedoch in alle anderen Richtungen sowie auch in die Tiefe offen.

Der Explorations-Manager von Tudor Gold, Ken Konkin, P. Geo gibt detaillierte Informationen zu den Explorationsplänen und -zielen des Unternehmens für ‚Treaty Creek‘: „Für die Explorationssaison 2019 haben wir 20 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 14.000 Bohrmetern geplant. TUDOR GOLD plant die Verwendung von zwei Diamantbohrgeräten. Die erste Bohrphase umfasst 3.600 Bohrmeter mit fünf geplanten Bohrungen. Das Ziel besteht darin, die Goldmineralisierung bis zur Verwerfung (‚footwall contact‘) ausfindig zu machen und die Bohrungen fortzusetzen, um die Zone 200 Meter jenseits des Bohrlochs CB18-39 (0,981 g / t Au über 563,8 Meter) nach Nordosten zu erweitern (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2018). Das Goldsystem scheint mindestens 300 Meter breit und mindestens 700 Meter tief zu sein, jedoch treten die stärksten mineralisierten Abschnitte in der Nähe der Oberfläche in den obersten Teilen des mineralisierten Körpers auf. Um den Explorationsprozess zu beschleunigen, werden ‚Step-Out‘-Bohrungen entlang des Streichens in Abschnitten von 200 Metern vorgeschlagen. Wir glauben, dass dieser Ansatz die effizienteste Art ist, Größe und Form des Bohrziels zu beschreiben.“

Walter Storm, President und CEO, erklärte: „Wir haben das Glück, jemanden mit so großer geologischer Erfahrung wie Ken Konkin als Explorationsmanager bei TUDOR GOLD zu beschäftigen. Unser Management-Team ist sehr zuversichtlich in Bezug auf die Fähigkeiten von Ken und er wird alle Aspekte des Bohrprogramms persönlich begleiten. Seine Vorarbeiten bei der Definition und Priorisierung von Bohrzielen waren hervorragend.“

Tudor Gold hat ein sehr informatives Video erstellen lassen, auf dem umfangreiche Informationen zu ‚Treaty Creek‘ und das geplante 2019er Bohrprogram zu sehen sind.

Das Video kann hier angesehen werden:

https://tudor-gold.com/wp-content/uploads/2019/05/Tudor-Gold-Goldstorm-website-video-May12019.mp4

Es veranschaulicht sehr gut die Lage der geplanten Bohrlöcher und die Nähe von ‚Treaty Creek‘ zu den Weltklassevorkommen von Seabridge Gold und Pretium Resources im weltberühmten ‚Golden Triangle‘.

Tudor Gold hatte letztes Jahr bereits außergewöhnlich gute Bohrergebnisse veröffentlicht (z.B. das Bohrloch CB18-39 (0,981 g / t Au über 563,8 Meter) – wir sind daher sehr auf die ersten Ergebnisse des neuen Bohrprogramms gespannt und halten Sie auf dem Laufenden!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

