Tsingtao Brewery: Es dampft im Kessel!

von Manfred Ries

Tsingtao Brewery (Wochenchart): Mega-Sprung über seine 200-Tagelinie.

Freitag, 10. Dezember 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Heute einen Blick wert: die …

…Emerging Markets! Mit einem Blick nach China – es geht um die Tsingtao Brewery Company Ltd. (ISIN: CNE1000004K1). Zugegeben: exotischer geht es kaum. Aber dafür steht unser Newsletter: Für das Aufspüren attraktiver, auffälliger und aussichtsreicher Emerging-Markets-Werte, die in Deutschland nicht wirklich berühmt sind, in ihrem Heimatland aber als Blue Chips gelten. Wichtig dabei: die Umsätze müssen passen! Deshalb gilt generell bei Orders für Emerging-Markets-Werte:

- Umsätze prüfen (sind diese hoch genug?)

- Order mit Limitkurse versehen (damit die Wertpapierabrechnung zu keiner Überraschung wird)

- Kapitaleinsatz minimieren (Emerging Markets sind nun einmal mit einer Portion Risiko behaftet).

Aber zurück zum betrachteten Wert: Die Tsingtao Brewery Company Ltd. ist eine im Jahre 1903 gegründete Brauerei in China. Dabei gilt die Tsingtao-Brauerei als die größte in China und bewegt sich weltweit unter den Top 10. Die Marktkapitalisierung beträgt umgerechnet ~15,5 Mrd. EUR. Was die Fundamentals anbelangen, so spuckt mir meine Datenbank ein KGV(2022e) von aktuell 24 aus. (KGV2021e = 27,6). Das gleichnamige Tsingtao-Bier wird weltweit in mehr als 100 Länder vertrieben. Natürlich lastet der (weltweite) Corona-Lockdown (etwas) auf den Umsätzen der Company – es ist ein Investment mit Blick nach vorne!

Wie gehts weiter? In der Vorwoche wurde mit einem Kurs von 6,74 EUR (Börse Frankfurt) ein temporäres Low markiert. Das Candle der Vorwoche zeugt mit seinem langen unteren Docht von Kaufbereitschaft. Die aktuelle Handelswoche gestaltete sich sehr fest; alleine am Freitag ist der Kurs von Tsingtao zeitweilig um 3,4% geklettert und bewegt sichmit Kursen ~7,60 EUR wieder oberhalb seiner 200-Tagelinie – das bewerte ich als höchst erfreulich. Der MACD-Trendfolgeindikator ist positiv zu sehen. Interessant: die Unterstützung ~7,50 EUR, die das Platzieren eines engmaschigen Stop-Losskurses erlaubt. Was steckt drin? Ein erster Widerstand wartet bei 8,17 EUR. Das Jahreshoch 2021 fand sich zu Jahresbeginn bei 9,52 EUR. Fantastisch: selbst die Corona-Pandemie seit Anfang 2020 konnte den Aktienkursnotierungen der Tsingtao Brewery, rückblickend betrachtet, nicht wirklich viel anhaben. Schlusskurs am Freitag, 10. Dezember 2021 an der Börse in Frankfurt: 7,61 EUR (+0,1%).

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Advents-Wochenende! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.