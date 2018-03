Trump zerstört den wirtschaftlichen Aufschwung

Obwohl Trump Europa mit den Strafzöllen vorerst verschonte, konnte der Dax sich vorerst nicht zurück über die 12.000 Punkte-Marke kämpfen. Der perfekte Zeitpunkt, um beim Dax an schwachen Tagen mit Discount-Calls einzusteigen, wie beispielsweise die WKNsundDie Moventum-Experten stellen eine harte These auf und glauben, dass Trump den Konjunkturzyklus und damit den wirtschaftlichen Aufschwung mit seinem Protektionismus zerstört.

Trotz der guten Stimmung steuern die USA nach Ansicht des Luxemburger Portfoliodienstleisters Moventum mittelfristig auf eine Rezession zu: „Zunächst läuft Trump Gefahr, die positiven Effekte seiner Steuerreform mit seinem Protektionismus selbst wieder zunichtezumachen“, sagt Carsten Gerlinger, Direktor Asset Management bei Moventum. „Den aktuell längsten wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegsgeschichte bringt er mit seinem Protektionismus um.“

Wie die Geschichte gezeigt habe, stürben Konjunkturzyklen nicht an Altersschwäche, sie würden vielmehr zerstört, fasst Gerlinger eines der Ergebnisse der Moventum Asset Allocation Konferenz zusammen, die gerade in Frankfurt stattgefunden hat. Trotzdem setzt Moventum in seiner taktischen Allokation noch auf den Boom in den USA, der durch das hohe US-Wachstum angeführt wird, das durch die wachstumsfördernden fiskalpolitischen Maßnahmen wie Steuerreform und höhere Staatsausgaben unterstützt wird. Daher gleicht Moventum die bisherige Untergewichtung in US-Aktien aus und erhöht auf neutral. Im Gegenzug wird die Gewichtung in Europa abgebaut. „Damit sehen wir uns für das nächste Quartal gut aufgestellt“, sagt Gerlinger.

Mit der Einführung von Importzöllen auf Stahl und Aluminium setzt der US-Präsident eines seiner Wahlversprechen um. Als Antwort werden Gegenmaßnahmen der Chinesen erwartet, die bis hin zu einem Handelskrieg führen könnten. „Die Folgen wären Eintrübungen beim Investitionsklima und ein Rückgang des globalen Wachstums“, so Gerlinger.

