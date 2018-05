Trump und Kim - eine unwahrscheinliche Romanze?

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In jenen Momenten der letzten 18 Monate, als Präsident Donald Trump und Nordkoreas Anführer Kim Jong-Un ein Pokerspiel mit hohen Einsätzen und drohenden Atomraketen veranstalteten, schien die Idee eines Gipfeltreffens zwischen diesen angeblich irrationalen und unberechenbaren Führern in weiter Ferne, so Ed Wiltshire, Portfoliomanager, Emerging Market and Asia Pacific Equities bei Aviva Investors.

Geplant sei ein solches Gipfeltreffen in der Löwenstadt Singapur am 12. Juni, wo sich Trump und Kim Jong-Un von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen sollten. Doch ob dieses wirklich stattfinde oder noch abgesagt werde, stehe weiterhin auf der Kippe. Während ein vollständiges Auftauen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern recht lange dauern könnte, sollten diese ungleichen Tanzpartner zumindest in der Lage sein, ihre jeweiligen Staaten wieder in ein stabiles Gleichgewicht zu manövrieren.

Kim: vom Außenseiter zum Friedensstifter

Wie schon sein Vater vor ihm habe Kim Jong-un bei Saddam Hussein und Muammar Gaddafi beobachten können, welches Schicksal einem Diktator blühe, der nicht die Freundschaft der USA genieße. Nordkoreas Bedürfnis, Atomwaffen zu entwickeln, sei eine völlig rationale Antwort gewesen, um das aktuelle Regime zu schützen: Das Versäumnis mehrerer US-Präsidenten, diese Ambition im Keim zu ersticken, habe dazu geführt, dass die Verantwortung jetzt bei Donald Trump liege.

Da sein Atomprogramm kurz vor dem Abschluss stehe und vor allem von den USA als solches angesehen werde, befinde sich Kim Jong-un in einer starken Verhandlungsposition. Die Olympischen Winterspiele in Südkorea hätten für eine Aufsehen erregende Kulisse gesorgt, um seine diplomatischen Ouvertüren zu beginnen. Seitdem seien schnell Fortschritte erzielt worden: Kims erste Reise nach Peking als Machthaber; der Besuch des neuen US-Außenministers in Pjöngjang; die sanften zwei Schritte der koreanischen Präsidenten über ihre umstrittene gemeinsame Grenze hinweg; und die Freilassung von drei in Nordkorea festgehaltenen US-Bürgern. Rund 65 Jahre nach dem Ende des Koreakrieges sei sogar von einem formellen Friedensvertrag die Rede.

Natürlich könnte vor einem möglichen Gipfel von Singapur noch viel schief gehen. Die Erwartungen seien im Vergleich zur tatsächlichen Lage sehr hoch, sodass Rückschläge und Enttäuschungen unvermeidlich wahrscheinlich seien. Der Weg zu einem friedlichen Gleichgewicht könnte sich für Beobachter weiterhin als steinig und für die Aktienmärkte als volatil erweisen.

Alle Seiten hätten jedoch einen enormen Anreiz, eine Einigung zu erzielen. Trump wolle seinen Wählern, vorzugsweise vor den Zwischenwahlen im November, versichern, dass Kim keine Bedrohung für die mächtigen USA darstelle. Kim wolle die Sanktionen beenden, so wie sie von den Chinesen unterstützt würden, damit er versuchen könne, die nordkoreanische Wirtschaft wiederaufzubauen. China möchte seinen lästigen Nachbarn gezähmt sehen, damit er in der ohnehin schon gereizten Sino-US-Beziehung nicht noch weiter die Stimmung verschärfe. Sowohl Südkorea als auch Japan möchten ihren Bürgern das Risiko ersparen, über ihren Ländern Testraketen fliegen zu sehen.

Marktzittern lindern

Was sei also für die Aktienmärkte drin, wenn eine Einigung erreicht werden könne? Es dürfte etwas dauern, bis jemand Aktien des nordkoreanischen Telekommunikationsunternehmens Koryolink oder der Pyongyang Chewing Gum Factory erwerben werde. Bis dahin sollten internationale Investoren aber kurzfristig einige eindeutige Chancen erkennen. Erstens werde ein großes geopolitisches Risiko, das möglicherweise zu einem Krieg hätte führen können, vom Tisch sein. Schließlich versetze jeder von Nordkorea durchgeführte Atomtest und jede Antwort von Trumps Twitter-Account die globalen Aktienmärkte in Aufruhr.

Dies zeige sich insbesondere in den Schwankungen des südkoreanischen Aktienindex KOSPI. Die Liquidität von bekannten Titeln wie Samsung, Hyundai und LG mache es für nervöse Anleger leicht, in diesen Markt ein- und auszusteigen. Die geopolitische Stabilität auf der koreanischen Halbinsel könnte sich direkt in einer geringeren Volatilität für den lokalen Aktienmarkt niederschlagen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nord- und Süd-Korea könnte ein weiterer großer Pluspunkt sein, der den Bau- und Versorgungsunternehmen Südkoreas einen Markt für die dringend zu verbessernde Infrastruktur eröffne.

Der größte kurzfristige Gewinn könnte die Wiederherstellung der guten Beziehungen zwischen China und Südkorea sein, die aufgrund der Entwicklungen im Norden beeinträchtigt gewesen seien. Im Jahr 2016 habe Seoul auf Kims forciertes Atomprogramm reagiert, indem es sich bereit erklärt habe, das US-Raketenabwehrsystem THAAD als Abschreckungsmittel zu akzeptieren. Peking habe sich gegen ein derart ausgeklügeltes, von den USA betriebenes Radarsystem nahe seinen eigenen Grenzen gewandt. Trotz dieser Einwände sei die erste THAAD-Einheit Mitte 2017 in Südkorea angekommen.

Peking habe seinen Unmut durch mehrere Maßnahmen demonstriert, die sich an Unternehmen und Exporteure gerichtet hätten sowie durch ein Verbot organisierter Touristenreisen nach Südkorea. Die koreanische Kosmetikbranche erfreue sich in China einer besonderen Beliebtheit, habe aber doppeltes Pech gehabt. Weniger chinesische Touristen hätten geringere Umsätze in Duty-Free-Shops bedeutet, während der Export durch spezifische Verbote behindert worden sei. Bekannt sei, dass ein führender koreanischer Exporteur vom chinesischen Zoll angewiesen worden sei, 730 kg Kosmetika zu vernichten, weil sie vermeintlich gefährliche Stoffe enthalten hätten.

Patriotischer Stimmungen seien so kanalisiert worden, dass es zu einem inoffiziellen Boykott südkoreanischer Waren gekommen sei. Obwohl auch andere Faktoren im Spiel gewesen seien, sei es kein Zufall gewesen, dass koreanische Marken im Jahr 2017 die am stärksten betroffene Automobilbranche in China gewesen seien, da die Auslieferungen um 36 Prozent unter dem Vorjahr gelegen hätten.

Der südkoreanische Mischkonzern Lotte Group sei noch härter getroffen worden, als einer seiner Country-Clubs zum Standort der ersten THAAD-Einheit geworden sei. Die Warenhaustochter Lotte Shopping habe über hundert Filialen in China gehabt. Die meisten von ihnen seien gezwungen gewesen, den Betrieb einzustellen, nachdem die chinesischen Behörden "unerwartet" festgestellt hätten, dass sie gegen die Brandschutzvorschriften verstoßen würden. Obwohl diese Probleme behoben worden seien, hätten die Brandschutzbehörden die Geschäfte nicht erneut inspiziert und sie seien geschlossen geblieben. Die Verkaufsbemühungen hätten ebenfalls gestockt, da sich die Käufer nicht sicher sein könnten, dass sie die Geschäfte erneut eröffnen dürften.

Teil des Clubs

Da sich die Lage in Nordkorea auf eine friedliche Lösung zubewege, würden die Zeichen darauf hindeuten, dass Südkorea und China bald wieder konstruktiv zusammenarbeiten würden. Angesichts der Tatsache, dass China ihr größter Handelspartner sei, sei dies eine gute Nachricht für Südkorea. Die protektionistische Rhetorik der Trump-Administration dürfte sie nur noch näher zusammenbringen. So habe die Botschaft gelautet, die auf dem jüngsten trilateralen Gipfel in Tokio zwischen dem chinesischen Premierminister, dem japanischen Premierminister und dem südkoreanischen Präsidenten zum Ausdruck gekommen sei. Li Keqiang habe die drei Länder aufgefordert, ihr eigenes Handelsabkommen zu schließen.

Wenn Trump und Kims Traum von einem Friedensnobelpreis an dieser Stelle etwas zu optimistisch klingen möge, scheine es dennoch nicht allzu naiv zu glauben, dass eine Einigung erzielt werde. Vielleicht keine vollständige Entnuklearisierung, aber etwas, das alle interessierten Parteien - die USA, China, Südkorea, Japan - beruhige: Kims Spielzeug werde in seiner Kiste bleiben und das Fachwissen, das sein Regime gewonnen habe, werde nicht an den Meistbietenden weiterverkauft. Also eine zögerliche Akzeptanz, dass Nordkorea jetzt ein verantwortungsbewusstes Mitglied im Nuklearclub sei. Im Gegenzug könnten die Sanktionen aufgehoben werden und Kim könnte sich frei in der Weltwirtschaft engagieren. Wenn möglich, könnte er die Beziehungen seines Regimes zu anderen Ländern normalisieren. Das Einsiedlerreich würde endlich die Weltbühne betreten. (24.05.2018/ac/a/m)