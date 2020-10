Trump und dem DAX geht es wieder besser – Bidens Vorsprung wird größer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Während Trumps Rundfahrt in einem Auto vor dem Krankenhaus heute Morgen an vielen Stellen für Kritik sorgt, hat es der US-Präsident damit geschafft, erstens die Lufthoheit in den Medien erneut für sich zu beanspruchen, was im laufenden Wahlkampf vielleicht nicht das falscheste ist. Und zweitens ist etwas Unsicherheit auch aus dem Aktienmarkt verschwunden, was dem Deutschen Aktienindex zu einem positiven Wochenstart verhilft. Trump soll es zunehmend besser gehen und er könnte möglicherweise heute noch ins Weiße Haus zurückkehren.Der Vorsprung seines Herausforderers Joe Biden allerdings wurde durch die Corona-Infektion des Präsidenten nicht kleiner. Der Plan des Demokraten, die Unternehmenssteuern im Fall eines Wahlerfolgs wieder zu erhöhen, könnte die Gewinne im S&P 500 um gut ein Zehntel senken. Dass die Aktienmärkte dennoch nicht fallen, ist ein gewisses Mysterium. Anleger fahren derzeit auf Sicht und konzentrieren sich möglicherweise auf ein großes Konjunkturpaket, das mit der Infektion des Präsidenten vielleicht doch noch vor den Wahlen kommen könnte. Außerdem sind Technologieaktien in einem Umfeld fallender Preise und negativer Inflationsraten zu einer Art defensiver Aktien geworden. Sie sind in den vergangenen Tagen der Sorgen um den US-Präsidenten nicht wirklich gefallen und wurden immer wieder von Schäppchenjägern aufgegriffen.Der DAX hat die Unterstützung von 12.748 nicht wirklich überzeugend unterschritten, womit das technische Gesamtbild etwas Entwarnung erfährt. Damit besteht weiterhin die Möglichkeit, dass es im Wochenverlauf zu einem Test der letztwöchigen Hochs bei 12.948 Punkten kommt.

