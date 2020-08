Trump nimmt Tencent ins Visier

Zwar sorgt US-Präsident Trump sowohl im Streit mit China als auch mit einem eigens per Dekret beschlossenen Hilfspaket für Nachrichten – wirklich Bewegung löst das an den Märkten jedoch nicht aus. Der DAX notiert am Mittag bei 12.710 Punkten rund 0,3% fester und geht angesichts eines leeren Terminkalenders wohl einem ruhigen Nachmittag entgegen.Als Aktie mit dem heute höchsten Umsatz in Stuttgart macht die Allianz bis zum Mittag rund 1,3% auf 180,90 Euro gut. Am Wochenende hatte der Versicherer angekündigt, dass langfristig bis zu 40% der Mitarbeiter von zuhause arbeiten werden. Davon verspricht sich die Allianz bei der Bürofläche eine Einsparung von 30%, bei den Reisekosten gar von 50%.Nach TikTok gerät nun auch Tencent ins Visier des US-Präsidenten, die Aktie verliert am Montag unter hohen Umsätzen weitere 4,4%. So verbot Trump via Dekret Transaktionen mit dem zweitwertvollsten Konzern Asiens, der in China die allgegenwärtigen Dienste WeChat und WePay betreibt. Zudem hält Tencent 5% an Tesla und eine Beteiligung am Musikstreaming-Dienst Spotify.Unter den in Stuttgart meistgehandelten Aktien findet sich zum Wochenstart mit einem leichten Minus von 0,1% auch TeamViewer. Zwar hatte der Aktienkurs des MDAX-Konzerns kürzlich nach der Zahlenvorlage etwas nachgegeben, allerdings kann sich die Entwicklung seit dem Börsengang vor etwas mehr als einem Jahr sehen lassen: Von ursprünglich 26,35 Euro legte die TeamViewer-Aktie über 61% auf nun 42,60 Euro zu.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.