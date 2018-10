Trump is not amused

Aus den Sitzungsprotokollen der FED geht hervor, dass diese bereit ist, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn die amerikanische Wirtschaft stabil bleibt. Der nächste Zinsschritt könnte schon im Dezember dieses Jahres erfolgen. Für das Jahr 2019 sind drei weitere Zinsschritte denkbar. Darüber nicht sonderlich erfreut ist Präsident Trump, der vermutet, dass die FED „verrückt geworden“ sei.Großbritannien und Italien halten die EU auf TrappDie EU bereitet sich derzeit auf einen chaotischen Brexit vor. Streit herrscht vor allem bezüglich der zukünftigen Grenzsituation zwischen Nordirland und der Republik Irland. Sollten die Verhandlungen nicht zu einem tragfähigen Ergebnis führen, würde der Austritt des vereinten Königreiches am 29. März 2019 ohne Abkommen vollzogen werden.Italien ist weiterhin das Problemkind der EU. Aller Kritik zum Trotz hält Italien an den Haushaltsplänen, die ein neues Haushaltsdefizit von sage und schreibe 2,4% des BIPs vorsehen, fest. Wie das Handelsblatt berichtete, drohte der italienische Innenminister Salvini jüngst damit, gegen die Verlängerung der Russlandsanktionen zu stimmen, sollte der Haushaltsplan nicht abgesegnet werden.Die Renditen der italienischen Staatsanleihen steigen indes auf den höchsten Wert seit mehr als vier Jahren.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.