Der Hype um vegane Burger hält an und so hat Beyond Meat nun auch Kentucky Fried Chicken als Kunden gewonnen. Die Fastfood-Kette will pflanzliche Hühnchennuggets und Chicken Wings ohne Knochen zunächst in einem Restaurant in Atlanta testen, teilte der KFC-Mutterkonzern Yum Brands mit. Wenn das Angebot bei den Kunden ankommen, will KFC die vegane Variante in den USA auch landesweit anbieten. Der Aktie von Beyond Meat beschert diese Nachricht Rückenwind und sie legt nach dem gestrigen Kursplus am Dienstag erneut drei Prozent zu. Nach dem sich der Kurs seit dem Börsengang im Mai mehr als verzehnfacht hatte, setzte zwischenzeitlich Ernüchterung ein und die Kurse gaben deutlich ab. Während der Umsatz in die Höhe schießt, schreibt das Unternehmen aber immer noch rote Zahlen.