Trump droht – Gold gewinnt

Weltweite Spannungen und Krisenherde beherrschen weiterhin das Weltgeschehen. Dies sollte dem Goldpreis nach oben verhelfen

Nach dem mutmaßlichen Giftgaseinsatz in der syrischen Stadt Duma schließen die USA eine Militäraktion gegen die syrische Führung nicht aus. "Eine bedeutende Entscheidung werde folgen", so der amerikanische Präsident Donald Trump. Und das, nachdem sich die Aufregungen um den drohenden Handelsstreit zwischen China und den USA gerade wieder etwas gelegt haben.

Und was ist eigentlich aus der Euro-Krise geworden? Viele Euro-Länder sitzen noch auf gewaltigen Schuldenbergen. Mit einem Ansteigen der Zinsen wächst auch die drohende Gefahr von Staatsschuldenkrisen. Auch die Haushaltsdisziplin mancher Euro-Länder lässt deutlich zu Wünschen übrig. Für den kleinen Sparer steigen die Zinsen zwar noch nicht, doch bei den Staatsanleihen ist es wie zum Beispiel in Frankreich oder Deutschland zu höheren Zinsen gekommen. Betroffen davon sind in erster Linie die Staaten. Noch profitieren angeschlagene Länder von den sehr langen Laufzeiten beim Geld ausleihen, doch die Euro-Krise ist damit keineswegs überstanden.

Seit der Finanzkrise 2008 sind die Schulden der OECD-Staaten immerhin von 25 auf 45 Billionen Dollar nach oben gegangen. Der Abbau der Schulden sollte sich also nicht einfach gestalten. Da kommt der sichere Hafen Gold ins Spiel und die Aktien gut aufgestellter Goldunternehmen.

GoldMining etwa besitzt sieben Projekte in Brasilien. Daneben gehören noch Projekte in Kanada, Peru, Kolumbien und in den USA dazu. Zu diesen Gold- und Kupferprojekten kommt noch die 75-prozentige Beteiligung an einem Uranprojekt im Athabasca-Becken, Kanada. Insgesamt ein beeindruckendes Portfolio, das für das erfolgreiche Fortkommen der Gesellschaft sorgen sollte.

In den kanadischen Nordwest-Territorien besitzt TerraX Minerals das riesige Yellowknife City Goldprojekt (772 Quadratkilometer), damit ein Projekt im besten Goldland. Infrastruktur ist vorhanden und eine gerade abgeschlossene Drei-Millionen-CAD-Finanzierung sorgt für frisches Geld in der Kasse.





