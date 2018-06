Trump, VW, OPEC – die Woche im Rückblick

Das Thema Handelskrieg wird immer lauter, beinahe täglich liest man neue Nachrichten. Freitag traten die Gegenzölle der EU in Kraft und nebenbei kündigt Trump schon die nächsten Zölle gegen China an. Als hätte der Präsident mittlerweile Freude an dem Spielchen. So droht er auch weiterhin deutschen Autobauern mit weiteren Zöllen. Beim Warten auf die nächste Stufe des Trump´schen Handelskrieges ist aktuell der VW Discounterdie richtige Wahl

Ergänzend blicken wir auf den Kommentar der Wisdom Tree-Experten zu den aktuellen Entwicklungen bei der OPEC:

OPEC hat wieder einmal unter Erwartung geliefert. Die Auswirkungen sollten sich preislich positiv auswirken. Alles, was sie vereinbart hatten, war, auf Konzernebene wieder die 100 prozentige Konformität zu erreichen, das heißt 1,2 Mio. Barrel pro Tag weniger als im Oktober 2016. Das bewegt die Gesamtproduktion von OPEC kaum.

Die Ölmärkte dürften daher weiterhin angespannt bleiben. Sie waren bei den tatsächlichen Zahlen sehr zurückhaltend und scheinen einzelne Länderziele aufgegeben zu haben. Es wurden keine Angaben darüber gemacht, wer den Fehlbetrag ausgleichen wird. Die Märkte erwarteten größere Produktionssteigerungen. Dadurch dürften die Preise steigen.

