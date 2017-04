Trump – Die Ersten werden skeptisch

Für das weltweite Wirtschaftswachstum scheint zwar bei Unternehmen und Haushalten Euphorie zu herrschen. Die Vontobel-Analysten warnen aber vor übermäßigem Optimismus. Es hängt an der Umsetzung der Trumpschen-Versprechen. Die Steuerreformen und die Infrastrukturprogramme werden wohl später als bisher angenommen umgesetzt. Man senkt daher die Wirtschaftsprognose für für die USA auf 2,3 Prozent von zuvor 2,5 Prozent. Anleger sollten Absicherung weiter im Blick haben, beispielsweise mit dem Putauf den S&P500 und unserem Inliner-Favoriten

Entgegen der meisten anderen Konjunkturbeobachter rechnen die Experten auch weiterhin mit einer eher stärkeren Teuerungsrate. Demgegenüber sind sie für Japan und die Eurozone hinsichtlich des Preisanstieges leicht zurückhaltender als der Konsens.

Was die Leitzinsprognosen betrifft, steht man im Einklang mit der allgemeinen Einschätzung. So hat die amerikanische Notenbank trotz der Zinserhöhung im März ihre Erwartungen hinsichtlich des Leitzinses für Ende 2017 unverändert belassen. Ähnlich wie der Konsens wird nach dem schnellen Anstieg der Renditen im Schlussquartal 2016 für die nächsten drei Monate eine Seitwärtsbewegung erwartet.

Langfristig gesehen erwarten man jedoch in den nächsten zwölf Monaten für Europa und den USA einen Anstieg der Renditen um 60 bis 70 Basispunkte. Bestimmt wird dieser Trend in den USA überwiegend durch steigende Leitzinsen, während in Europa der Renditeanstieg wahrscheinlich auf reduzierte Anleihekäufe der EZB ab 2018 zurückgehen wird.

Inflation 2017

Inflation 2017

Obwohl die US-Inflationsprognose nochmals geringfügig auf 2.9 Prozent verringert wurde, rechnet man weiterhin mit einer stärkeren Teuerung als die meisten anderen Konjunkturbeobachter. Für Japan und die Eurozone ist man hingegen hinsichtlich des Preisanstiegs leicht zurückhaltender als der Konsens. Hier sind keine Anzeichen einer Lohnbeschleunigung auszumachen.

