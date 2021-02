Trüber Wochenstart an den Börsen

1. Varta (WKN A0TGJ5)

Deutlich stärker als der Gesamtmarkt verlieren am Montagvormittag die Papiere von Varta. Der bereits in der vergangenen Woche rege gehandelte Titel notiert auf dem Stuttgarter Börsenparkett knapp 8% leichter. Der Batterie-Hersteller legte vergangene Woche seine Jahreszahlen vor und kündigte an, erstmals seit dem IPO eine Dividende zahlen zu wollen. Grund für die heutigen Kursverluste ist wohl die Empfehlung der Berenberg-Bank, die Varta von „Kaufen“ auf „Halten“ abstuft und das Kursziel nach unten anpasst.



2. SAP (WKN 716460)

Auch die Papiere des größten europäischen Software-Konzerns, SAP, verlieren zum Wochenstart gut 0,8%. Nachdem sich die Aktie der Walldorfer in den vergangenen Wochen kurzzeitig über die Marke von 111 Euro positionieren konnte, schmolzen die Kursgewinne binnen der letzten 2 Wochen wieder zusammen und das Papier notiert ungefähr dort, wo es den Februar begonnen hat: Bei 104 Euro pro Anteilsschein.



3. Allianz (WKN 840400)

Besser als der Gesamtmarkt präsentieren sich heute die Papiere des Allianz-Konzerns. Das Minus beträgt im vormittäglichen Handel lediglich 0,15%. Auch bei Europas größtem Versicherungskonzern sprachen die Analysten der Privatbank Berenberg am Morgen neue Empfehlungen aus. Sie belassen die Allianz-Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 239 Euro. Im Moment notiert das Papier bei 195 Euro.