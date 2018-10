Trübe Vorgaben: DAX erneut unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

- Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion -Der DAX notiert aktuell bei 11.324 Punkten mit 1,7 Prozent im Minus. Das vorläufige Tagestief war am Vormittag bei 11.228 Zählern festgestellt worden. Das war gleichzeitig auch der niedrigste Stand in diesem Jahr.Der Haushaltsstreit zwischen Rom und Brüssel sorgt an den Finanzmärkten weiter für Nervosität. Die EU-Kommission diskutiert heute in Straßburg über die umstrittenen Budgetpläne der Italiener für 2019, die ihre Neuverschuldung entgegen der Vorgaben der EU auf 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung ausweiten wollen.Außerdem überschatten vor allem auch der ungelöste Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Fall Khashoggi das Börsengeschehen.Darüber hinaus scheint die Berichtssaison die Märkte nicht wirklich stützen zu können. Experten zufolge laufe sie zwar wie erwartet gut, viele Investoren nutzten die teilweise erfreulichen Zahlen, um Gewinne mitzunehmen.Bei den Einzelwerten stehen vor allem die Aktien von Bayer im Blickpunkt. Der Kurs sackte nach der Entscheidung einer US-Richterin, den Schadenersatz im US-Glyphosatprozess gegen Monsanto nur zu senken, um 8,1 Prozent auf 70,33 Euro ab. Denn damit würden die Hoffnungen vieler Anleger auf einen neuen Prozess gedämpft.Bayer will nun in Berufung gehen, da das Urteil nach Ansicht der Leverkusener im Widerspruch zu den im Prozess vorgelegten Beweisen stehe.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.