Trotz starker Schwankungen: Lithium-Aktien bleiben heiß begehrt

In den vergangenen Wochen waren an der Börse vor allem die Aktien von Unternehmen gefragt, die sich um Erschließung und Exploration von Lithium kümmern. Der Rohstoff, der auch als „weißes Gold“ bezeichnet wird, ist ein essenzieller Bestandteil von Batterien und Akkus, die vor allem in E-Autos und Smartphones eingebaut werden.

In solchen Fällen entsteht schnell ein Hype. So wie auch 2017/18, als der Preis für Lithiumcarbonat förmlich explodierte. Als der erhoffte Nachfrageschub dann ausblieb und der Markt von einer Überproduktion geprägt war, brach der Kurs des Rohstoffs wieder ein.

In diesem Jahr nun wiederholt sich bislang zumindest der erste Teil der Geschichte, weshalb auch die Aktien der hier aktiven Firmen reihenweise durch die Decke gehen. Die bei wikifolio-Tradern sehr beliebte Aktie von Standard Lithium zum Beispiel hat sich seit dem Jahreswechsel in der Spitze mehr als vervierfacht. Zuletzt gab es mal eine etwas heftigere Korrektur von 30 Prozent, die aber umgehend zum Einstieg genutzt wurde. An starke Schwankungen müssen sich Trader bei solchen Titeln auf jeden Fall gewöhnen. Heute zeigt das Kursbarometer wieder ein hoch einstelliges Minus.

Spekulation auf eine Übernahme

Peter Koch ( PK1966 ) lässt sich von dieser Volatilität nicht beeindrucken. „Weiter geht’s Richtung Norden. Ich tippe weiterhin auf zweistellige Kurse, sollte nicht vorher schon eine Übernahme erfolgen“, postete der Trader vergangene Woche. Er geht davon aus, dass die Lithiumpreise voraussichtlich weiter steigen und bezeichnet die Extraktionstechnologie von Standard Lithium als „einmalig“. Trotzdem hatte er sich in seinem seit Anfang 2016 mit 84 Prozent im Plus liegenden wikifolio Neue Technologien von der Aktie am Montag kurzzeitig getrennt. Der Verkauf zu 5,71 Euro bescherte ihm dank eines frühzeitigen Einstiegs einen Gewinn von 665 Prozent. Seit gestern ist er bei der Aktie wieder investiert. Dabei gelang ihm ein im Vergleich zu seinem Verkauf relativ günstiger Einstieg bei 5,32 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei rund 5,60 Euro, womit der Trader schon wieder vorne liegt.

+85,2 % seit 10.02.2016

+57,7 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 32.341,59 investiertes Kapital

PK1966 DE000LS9JAP4 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20182020501001500-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 11,9 Prozent Hoffnung auf einen Superzyklus

Thomas Steindl ( rockinvestment ) setzt in seinem im März 2020 gestarteten und aktuell mit 255 Prozent im Plus notierenden wikifolio High Growth Stocks momentan voll auf die Aktie von Standard Lithium. Fast ein Drittel des Kapitals hat er in diesen Titel investiert, bei dem er einen Buchgewinn von fast 600 Prozent ausweisen kann. Inhaltlich passt das, weil der Trader in langfristig aussichtsreiche Unternehmen zum Beispiel mit Schwerpunkt E-Mobilität investieren will. Und dabei können ihn auch stärkere Drawdowns bei den Werten nicht abschrecken. Er ist langfristig von dem Erfolg überzeugt: „Die Trends zu sauberer Energie und Elektrofahrzeugen sind die größten Trends unserer Zeit. Lithiumprojekte können bis zu zehn Jahre brauchen, um es bis zur Produktion zu bringen, verglichen mit nur zwei Jahren für einen Auto oder Batteriehersteller. Es gibt jetzt mehrere Prognosen, die alle auf die gleiche Schlussfolgerung zeigen. Ein Superzyklus für saubere Energiemetalle wird in diesem Jahrzehnt stattfinden.“

+248,0 % seit 20.03.2020

+128,2 % 1 Jahr

1,17× Risiko-Faktor

EUR 539.821,02 investiertes Kapital

rockinvestment DE000LS9QBU7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jul 20Jan 21Jul 210200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 141,4 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:

