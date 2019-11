Trotz guter Vorgaben – Dax tritt auf der Stelle

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenTrotz guter Vorgaben aus den USA tritt der deutsche Aktienmarkt zu Handelsbeginn auf der Stelle. In den USA haben Anleger hoffnungsvoll positiv darauf reagiert, dass die Verhandlungen im Handelsstreit weitergehen – zumindest am Telefon.Ein Zankapfel bleibt Hong Kong: Die USA unterstützen die Demokratiebewegung dort – aber noch hat Trump die entsprechenden Gesetze nicht unterschrieben und in Kraft gesetzt. China will das auch unter allen Umständen verhindern und hat den Botschafter der USA einbestellt.Der Dax gibt nach, hält die Rekordhochs aber im Blick – das Zwischenhoch von 13.374 Punkten aus der Vorwoche und das Rekordhoch von 13.596 Punkten aus dem Januar 2018.In den USA ist die Woche verkürzt und dadurch spannend: Feiertag am Donnerstag und halbe Lunge am Freitag.Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. Der GfK Konsumklimaindex klettert leicht um 0,1 Punkte auf 9,7 Punkte. Verbraucher schätzen die Entwicklung der Konjunktur deutlich besser ein als bisher. Die Kauflaune hat auch dazu geführt, dass im dritten Quartal die Rezession vermieden werden konnte.Der Start-up-Investor Rocket Internet hat im dritten Quartal wegen schwächerer Aktienkurse seiner Beteiligungen einen Verlust eingefahren. Während das Konzernergebnis nach dem ersten Halbjahr noch bei 548 Millionen Euro Gewinn lag, schrumpfte es nach den ersten neun Monaten auf 285 Millionen Euro zusammen. Heißt: Ein Verlust von rund 263 Millionen im dritten Quartal. Sorgenkinder sind die Beteiligungen Jumia und Global Fashion Group.Rocket Internet selber sieht allerdings gerade bei der Global Fashion Group Wachstum und Potenzial.Der Saatguthersteller KWS Saat ist dynamisch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Gut entwickelt haben sich die Segmente Mais und Getreide, Das neue Geschäft mit Gemüsesaatgut gedeiht ebenfalls prächtig und profitiert von hoher Nachfrage, so Eva Kienle, CFO. Der Umsatz klettert um 35%, das Betriebsergebnis ist negativ, was bei KWS offensichtlich normal ist.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.