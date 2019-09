Trotz US-Chaos versöhnlicher Wochenausklang beim Dax

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

von Andreas Groß, NachrichtenredaktionDas Chaos in Washington um Präsident Trump wird immer hysterischer: Verklausuliert fordert er die Todesstrafe gegen den Whistleblower in der Vertuschungsaffäre. Das verunsichert auch die Märkte. Aber den schwachen Vorgaben zum Trotz, hält sich der Dax leicht über 12.300 PunktenIn den USA und in Asien war die Nervosität zu spüren. Neben der Diskussion über ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump hat wieder mal der Handelsstreit die Börsen gebremst. Möglicherweise dürfen US-Firmen den chinesischen Technologiekonzerns Huawei bald nicht mehr beliefern.Hierzulande stecken Anleger die schlechten Nachrichten besser weg und der Dax steuert auf einen versöhnlichen Wochenausklang zu. Gold und Öl geben nach. Der Euro zum US Dollar sogar deutlich auf 1,0911.Heute Nachmittag um 14:30 Uhr kommt aus den USA der Auftragseingang langlebige Güter und die Konsumausgaben. Später dann noch das Verbrauchervertrauen der Universität Michigan.Stellenabbau, Filialschließungen, Verkauf von Tafelsilber - so will die Commerzbank den Herausforderungen begegnen aus Zinstief und immer härter werdendem Wettbewerb. Der Aufsichtsrat hat jetzt den verschärften Schrumpfkurs gebilligt.Und heute kassierte die Bank ihre Ertragsprognose.Es seien 2019 "nicht länger steigende bereinigte Erträge" zu erwarten, hieß es.Auf der anderen Seite will die Bank 750 Millionen Euro in die Digitalisierung stecken, und das zukunftsträchtige Mobile Banking ausbauen. Das Geld soll maßgeblich aus dem Verkauf der polnischen Tochter mBank kommen.Nach schwachem Start dreht die Aktie auf um 1,7% auf 5,43€Ein Hackerangriff auf den Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall hat die Produktion in Nord- und Südamerika stark beeinträchtigt.Kurzfristig ist Rheinmetall zwar lieferfähig, sollte die Störunge aber länger als zwei Wochen bestehen, wird es unangenehm.Rheinmetall rechnet dann mit einem Schaden von drei bis vier Millionen Euro pro WocheDie Aktie fällt ein Prozent auf 114,70€.Tesla -Chef Elon Musk verbreitet gute Laune. Er sieht gute Chancen, eine Rekordmarke zu setzen, und 100.000 Fahrzeuge im Quartal auszuliefern. Bestellungen gibt es reichlich - Allerdings sind bei der Serienproduktion noch viele Herausforderungen zu stemmen.Anlegern gefiel das: Teslas Aktien gingen mit einem Plus von über sechs Prozent aus dem Handel.Trotz aller Rekorde: Die Gewinnspannen sind klein, Tesla schreibt VerlusteDie Barclays Bank hat Ströer abgestuft von “Übergewichten” auf “Gleichgewichten” und senkt das Kursziel leicht von 76 auf 75 Euro. In der Rezession wir zuerst an der Werbung gespart, so die Begründung. Ströer geben 2% nach auf 68€.JPMorgan senken die Papiere der GEA Group von “Neutral” auf “Untergewichten” und senken das Kursziel von 23 auf 21,50 EUR.GEA geben ebenfalls 2% nach auf 25,34€Die Citigroup streicht die Kaufempfehlung für Hapag-Lloyd, hebt aber das Kursziel an von 43 auf 67 €.Beim Chemiekonzern BASF findet heute ein so genannter Kapitalmarkttag statt. Informationen aus dem Innersten des Unternehmens schieben die Kurse an um 2,6% auf 63,66€.Und Micron schaut pessimistisch nach vorn - was die gesamte Chipbranche heute unter Druck setzt. Infineon z.B. geben 2% ab auf 16,56€.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.