Trotz Rekordvorgaben aus USA – Dax saft- und kraftlos

- Von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichtenredaktion -DAX Anleger sehen auf der einen Seite die guten Vorgaben der Wall-Street. Auf der anderen Seite steht ein nochmal deutlich gestiegener Euro. In diesem Spannungsfeld tritt der Dax auf der StelleDer Euro klettert deutlich über 1,22 USD. Das ist der höchste Stand seit vier Jahren. Hintergrund sind weiter Spekulationen auf einen geldpolitischen Schwenk der EZB.Am Freitag war die Rekordfahrt an der Wall Street weitergegangen. Der Dow Jones übersprang erstmals die Marke von 25.800Punkten.Heute allerdings bleiben die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen.Der Goldpreis profitiert vom schwachen Dollar und auch die Ölpreise ziehen an. Brent notiert kurz über 70 USD.Die Deutsche Bank will trotz eines erneuten Verlustes wieder Boni zahlen. In der NZZ bekräftigt CEO Cryan seine Zusage: “Wir haben gesagt, dass wir für 2017 zum normalen System der variablen Vergütung zurückkehren wollen, das gilt“Der Sportartikelhersteller Adidas will Nike auf dem Heimatmarkt das Leben schwer machen. Adidas will seinen Marktanteil in den USA auf das Niveau steigern, das man auch in anderen Regionen erreicht, nämlich mindestens 15 bis 20 Prozent. “Unser mittelfristiges Ziel ist es, auch in den USA dorthin zu kommen”, sagte Finanzvorstand Ohlmeyer der “BöZ”.VW hat 2017 so viele Autos der Marke Volkswagen verkauft wie noch nie. Rund 6,23 Millionen Fahrzeuge, eine Steigerung von über vier Prozent.Haupttreiber war als größte Einzelmarkt China.In Deutschland gab es indes einen Rückgang.