Trotz Rekordhoch: 87,2 % der Anleger erwarten, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte weiter steigt

87,2 % der Anleger erwarten weiteren Goldpreisanstieg

Gold-Nachfrage-Hoch auf Google

Deutsche trauen Gold von allen Assets in den nächsten 3 Jahren beste Preisentwicklung zu

Marktexperten sogar noch optimistischer als Kleinanleger

87,2 Prozent der Edelmetall-Anleger erwarten, dass der Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte noch weiter ansteigt. Wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht, sehen sowohl Kleinanleger als auch Marktexperten ein großes Potenzial bei Gold.

In den ersten 6 Monaten des Jahres verzeichnete Gold den zweitstärksten Halbjahres-Gewinn des letzten Jahrzehnts. Nie war die Zuversicht hinsichtlich der künftigen Goldpreisentwicklung größer als aktuell. 34,7 Prozent der Anleger sind der Auffassung, dass der Kurs des Edelmetalls von der Geldpolitik der Staaten und Zentralbanken profitiert. 20,7 Prozent wiederum sehen die Höhe der Staatsdefizite kritisch und erwarten daher, dass Gold positiv abschneidet.

Indes zeigt die Infografik, dass auch die weltweite Google-Nachfrage neue Höchststände erreicht. Der Google-Trend-Score für das Suchbegriffs-Paar „Buy Gold“ notiert bei 94, in der Vorwoche wurde der Maximalwert von 100 erreicht. Dies steht für das größtmöglichste relative Suchvolumen. Die Deutschen trauen Gold in den nächsten 3 Jahren indes die beste Kursentwicklung aller Asset-Klassen zu. Auf dem zweiten Platz rangieren Aktien – hier ist immerhin jeder Vierte davon überzeugt, dass sich jene Anlageklasse in besagtem Zeitraum am besten entwickelt.

„Unterschiedliche Marktteilnehmer sind der Überzeugung, dass der Goldpreis das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht hat“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Kurstreiber sind hierbei die lockere Geldpolitik, defizitäre Staatshaushalte, Befürchtungen einer zweiten Infektionswelle sowie geopolitische Unwägbarkeiten“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/trotz-rekordhoch-872-der-anleger-erwarten-dass-der-goldpreis-in-der-zweiten-jahreshaelfte-weiter-steigt/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.