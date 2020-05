Trotz Lockerungen: Essens-Lieferdienst boomt weiter

Der Höhenflug der HelloFresh-Aktie geht ungebremst weiter. Seit Mitte März ist der Kurs des Kochboxenlieferanten um fast 150 Prozent gestiegen. Auf Wochensicht gelang ein Plus von 20 Prozent.









Nicht einmal die Platzierung einer Wandelanleihe im Umfang von 175 Millionen Euro konnte die Rallye nachhaltig stoppen. Der Vorstand hatte das aktuelle Umfeld genutzt, um sich neues Geld für die Finanzierung seiner Wachstumsstrategie zu besorgen. Unter anderem ist eine Erweiterung der Kapazitäten vorgesehen. Dass das ein sinnvoller Schritt zu sein scheint, belegen der Ausblick auf das laufende Quartal und das Gesamtjahr. Hier hatte HelloFresh am Dienstag der vergangenen Woche zusammen mit den endgültigen Q1-Zahlen neue Details präsentiert.

So sollen in der aktuellen 3-Monats-Periode noch stärkere Umsatz- und Margenverbesserungen erzielt werden als in dem bereits sehr starken Auftaktquartal. Für 2020 wurde dank der anziehenden Nachfrage die Prognose zudem noch stärker angehoben als Analysten dies zuvor erwartet hatten. Vor allem die große Zahl der im Zuge der Corona-Pandemie gewonnenen Neukunden macht das Unternehmen so optimistisch. Sollte sich die Aufwärtsbewegung der Aktie fortsetzen, könnte der Bekanntheitsgrad von HelloFresh sogar noch weiter steigen. Langsam aber sicher stößt die Aktie nämlich in den erweiterten Kreis der DAX-Kandidaten vor. Die meisten Analysten sehen nach den neuesten Ereignissen noch Potenzial. Berenberg hat das Kursziel von 40 auf 43 Euro angehoben, die Kollegen von JPMorgan haben den fairen Wert von 43 auf 45 Euro erhöht.

Profitabel bei starkem Wachstum

Auch viele wikifolio-Trader halten große Stücke auf den noch im MDAX notierten Titel. In dem wikifolio Growth Investing Europa + USA von Thomas Zeltner ist HelloFresh trotz eines Ende April erfolgten Teilverkaufs (37 Prozent Gewinn) mit einer Gewichtung von 10 Prozent einer der drei größten Depotwerte. Und daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern, wie sein Kommentar zu den starken Q1-Ergebnissen erahnen lässt: „Was man bei diesen sehr guten Zahlen bedenken muss, ist, dass hier die Effekte der Corona-Epidemie nur in den letzten beiden Märzwochen eine Rolle gespielt haben. Eigentlich müssten aufgrund des Lockdown in den USA im April die Bestellungen nochmal deutlich höher angestiegen sein. Diese Auswirkungen auf die Zahlen wird man erst in Q2 sehen. Ich bin derzeit mit dieser Position ca. 50 Prozent im Plus und möchte an diesem profitabel wachsenden Unternehmen weiterhin festhalten.“ Das Musterdepot mit dem Fokus auf „attraktiven Wachstumsaktien mit hohen Ertragschancen“ nähert sich nach einem 20-Prozent-Rückgang im Februar/März schon wieder dem Allzeithoch. Das am Sonntag gerade sechs Jahre alt gewordene wikifolio verbucht aktuell eine Performance von über 200 Prozent oder gut 20 Prozent p.a. im Durchschnitt.

+203,8 % seit 10.05.2014

+29,7 % 1 Jahr

0,87× Risiko-Faktor

EUR 1.461.888,05 investiertes Kapital

Bastian Brach ( TBasti ) hat die alten Rekordmarken bei seinem Ende 2018 gestarteten wikifolio Predictable Consumer Stocks bereits knacken können. Großen Anteil an dem bisherigen Erfolg - 113 Prozent Kursplus bei 31 Prozent Maximalverlust - hat die Aktie von HelloFresh, die mehr als ein Drittel des gesamten Depots abdeckt und aktuell mit 245 Prozent im Plus notiert. Gewinne von gut 200 Prozent hatte der Trader am Tag der Zahlenbekanntgabe bei einem Teil der Position bereits realisiert. Das dürfte aber ausschließlich der hohen Gewichtung geschuldet sein. Inhaltlich zeigt sich auch dieser Trader sehr zuversichtlich: „Für mich bietet HelloFresh eine sehr gute Wachstumsperspektive in einem Markt, der gerade noch am Anfang seiner Entwicklung steht. Bei der aktuellen Bewertung mit einem 2er KUV auf Basis des Umsatzes für 2020 sehe ich noch deutliches Potential für die Aktie.“

+115,9 % seit 20.12.2018

+57,7 % 1 Jahr

0,93× Risiko-Faktor

EUR 586.060,52 investiertes Kapital

