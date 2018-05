Trotz Krisen sind die Silberstreifen am Aktienhorizont unverkennbar

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Nach eineinhalb Jahren Förderkürzung steht die Opec offenbar vor einem Strategiewechsel. Sprach sich Saudi-Arabien noch vor Wochen für einen Ölpreis von bis zu 100 US-Dollar aus, will man einer weiteren Preiserholung nun Grenzen setzen. Der mit höheren Ölpreisen immer lukrativeren Alternativölförderung über Fracking in den USA will man nicht noch weiter Vorschub leisten, um keine Marktanteilsverluste der Opec zu riskieren. Für die handelspolitisch und angesichts des befürchteten „Falls von Rom“ krisengebeutelten Aktienmärkte verliert damit zumindest der hohe Ölpreis Drohpotenzial in puncto inflationsbedingter Zinsangst und weltweiter Wachstumsdelle.

Saudi-Arabien und Russland streben auf dem nächsten Opec-Treffen am 22. Juni 2018 eine Aufweichung ihrer Förderkürzungen in der zweiten Jahreshälfte an. Neben dem Ausgleich der massiven Produktionseinbrüche in Venezuela, Angola und Algerien sollen zukünftig auch US-sanktionsbedingte Angebotsausfälle aus dem Iran kompensiert werden. Der russische Energieminister brachte sogar eine mögliche Rückkehr der Ölproduktion auf das Niveau vor den Förderkürzungen im Oktober 2016 ins Spiel. Selbst das Energieland Russland sieht die gestiegenen Ölpreise mittlerweile als großes Handicap für russische Industriebetriebe und die Binnenkonjunktur.

Big Opec-Player Saudi-Arabien wahrt die Balance

Auf der einen Seite sind höhere Ölpreise willkommen, weil sie über höhere Staatseinnahmen die Finanzierung der üppigen saudischen Sozialleistungen und Subventionen ermöglichen. Gleichzeitig verbessern sie die Aussichten für den Börsengang der größten Erdölfördergesellschaft der Welt, Saudi Aramco.

Auf der anderen Seite würde ausgerechnet der förderkürzungsbedingte Ölpreisanstieg den Bedeutungsverlust der Opec verstärken. Je höher der Preis, desto margenträchtiger wird die Ausweitung der alternativen Ölproduktion über US-Fracking. Bereits aktuell befindet sich die US-Ölproduktion auf Rekordniveau.

Da die amerikanische Fracking-Methode ohnehin technisch immer effizienter wird, verschiebt sich deren Gewinnschwelle noch weiter nach unten. Das größte Risiko für die Opec sind Marktanteilsverluste zugunsten der USA. Schon aktuell übertrifft die US-Rohölförderung die von Russland und Saudi-Arabien. Zwar wird bislang das Gros dieser Ölförderung in Amerika selbst verbraucht. Doch arbeitet man bereits mit Hochdruck an der Infrastruktur, um amerikanisches Öl und Gas umfangreich zu exportieren. So will China zukünftig mehr Öl aus Amerika einführen, um seinen Handelsbilanzüberschuss zu verkleinern. Und auch die EU könnte zur Befriedung des Handelsstreits mit den USA stärker auf den Import von gefracktem US-Öl setzen.

Insgesamt muss man den Eindruck haben, dass Saudi-Arabien mit dem aktuell erreichten Preisniveau von Opec-Öl unter Abwägung aller Vor- und Nachteile zufrieden ist.

So wie der Öl-Terminmarkt die Öl-Rallye beschleunigt hat, könnte deren Umkehr dynamisiert werden. Die fundamentale Einschätzung, dass die Angebotslücke der Opec im weiteren Jahresverlauf geschlossen wird, hat bereits zu einem Abbau der hohen Netto-Long-Positionen mit weiterem Korrekturpotenzial geführt.

Das ist der Hintergrund der aktuell wieder schwächeren Ölpreise. Sie sind nicht auf eine globale Konjunkturschwäche zurückzuführen.





Zins-Beruhigung als Balsam für die krisengeplagte Aktien-Seele

Der vorübergehende energieseitige Inflationsschub verschafft den internationalen Notenbanken Spielraum, ihre geldpolitisch restriktive Trendwende überschaubar zu gestalten.

Marktstimmung - Trotz Krisen bemerkenswerte Aktienstärke

Nach der gescheiterten Regierungsbildung in Italien ist die Angst groß, dass eine sich weiter vom Euro-freundlichen Polit-Establishment entfernende italienische Bevölkerung ein noch radikaleres Votum bei Neuwahlen trifft. Dies könnte von den populistischen Parteien der 5-Sterne-Bewegung und der Lega Nord als inoffizielles Anti-Euro-Referendum missbraucht werden, um Stabilitäts- und Sparbemühungen zu beenden. Diese italienische Krisen-Stimmung erschwert nicht zuletzt die Pläne Griechenlands, im August aus eigener Kraft an die Staatsanleihemärkte zurückzukehren.





Tatsächlich sind die Finanzmärkte der Eurozone bereits wieder in altbekannte Krisen-Verhaltensmuster zurückgefallen: Die Kreditausfallprämien 5-jähriger italienischer und spanischer Staatsanleihen sind sprunghaft auf Mehrjahreshochs angestiegen.





Bis zu den frühestens Ende Juli anstehenden Neuwahlen in Italien wird die politische Gemengelage für einen heißen Aktien-Sommer in der Euro-Südzone sorgen. Allerdings kann hiervon der deutsche Markt als stabiler Aktienanker profitieren.





Latenter Belastungsfaktor für die Aktienmärkte bleibt sicherlich der Handelskonflikt zwischen den USA und der EU. Vom heutigen Standpunkt betrachtet, hat die EU vor Ablauf der von Trump bis 1. Juni verlängerten Schonfrist kein Entgegenkommen signalisiert. Damit ist die Erhebung von Importzöllen auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte nicht mehr zu verhindern.





Die Frage ist, welche weiteren Eskalationsstufen erreicht werden. Dass deutsche Exportunternehmen sich der makroökonomischen handelspolitischen Situation mikroökonomisch anpassen und verstärkt direkt in den US-Exportmarkt investieren, federt sanktionsbedingte umsatzschädliche Reibungsverluste jedoch ab und wirkt sich insofern auch weniger schädlich für deren Aktienkurse aus.





Wenn auch zunächst mit mehr Aktienvolatilität zu rechnen ist, bleibt diese im historischen Vergleich und angesichts der potenziellen Gefahren z.B. aus Italien bemerkenswert niedrig. Verkaufs-Panik ist nicht auszumachen. Und damit fehlen die Symptome für einen bevorstehenden Aktien-Crashs.





Ein Grund liegt darin, dass sich die Anleger vor dem Sommer sehr defensiv positioniert haben und keine Euphorie zeigen. Kleinere (handels-)politische Rückschläge sind bereits eingepreist. Damit fehlt auf der Sentimentebene die Munition für eine markante Aktienkonsolidierung. Bei einer positiven Entwicklung an den Finanzmärkten jedoch wären institutionelle Anleger plötzlich unterinvestiert und müssten den Kursen hinterherlaufen, was eine Kursrallye befeuern würde.





Und natürlich werden EU und EZB den „Fall von Rom“ verhindern, um den Erhalt der Eurozone nicht zu gefährden. Eine verstärkte Schuldenaufnahme, die von der Notenbank zumindest finanziert wird, ist zwar ein stabilitätspolitisches Armutszeugnis. Allerdings sind die Aktienmärkte mittlerweile so „abgebrüht“, dass sie schon zufrieden sind, wenn eine neue und dann mutmaßlich finale Schulden-, Banken- und Euro-Krise verhindert wird.





Nicht zuletzt kommt der wegen Italien schwache Euro den Exportwerten in Europa zugute.





Charttechnisch liegt der erste Widerstand beim DAX bei 12.828 Punkten. Überschreitet der Index diesen nachhaltig, folgen die nächsten Kursziele bei 12.951, 13.033 und 13.133. Darüber nimmt der Index die Marke bei 13.301 ins Visier. Kommt es zu Gewinnmitnahmen, wird die Marke bei 12.651 Punkten getestet. Wird schließlich die Unterstützung bei 12.600 unterschritten, ist mit weiteren Kursverlusten bis zu der Marke bei 12.500 Punkten zu rechnen.





Der Wochenausblick für die KW 23 - Schwacher deutscher Konjunkturstart in das II. Quartal

n China zeichnen grundsätzlich stabile Im- und Exportdaten sowie ein komfortabel im Expansionsterrain notierender Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor gemäß Finanznachrichtendienst Caixin ein beständiges Konjunkturbild.





Auch in den USA signalisieren die Auftragseingänge in der Industrie sowie der ISM Index für den Dienstleistungssektor einen stabilen Wirtschaftsverlauf.





In der Eurozone fallen die vom Finanzdatenanbieter Sentix ermittelten Konjunkturerwartungen für die kommenden sechs Monate wegen der Unsicherheiten im Handelskonflikt mit den USA und der italienischen Regierungskrise weiterhin schwach aus. In Deutschland bestätigt der Dreiklang aus Exportzahlen, Industrieproduktion und -aufträgen für April einen schwachen Konjunkturstart in das II. Quartal.





Der Autor dieses Artikels ist Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank AG. www.bondboard.de





