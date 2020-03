Trotz Krise weitsichtig auf Gold setzen

Krisen kommen und gehen, der sichere Hafen Gold sollte sich auch diesmal bewähren – 5000 Jahre Historie sprechen dafür





Wegen niedriger Aktienkurse zu verzweifeln, macht keinen Sinn. Flucht ist keine Option. Auch wenn sogar Expeditionen zum tiefsten Punkt der Weltmeere angeboten werden. Im Marianengraben können Reisende bis auf 10.928 Meter Tiefe hinabtauchen. Eine friedliche und entspannte Gegend wartet dort auf den Gestressten.





Aktuell helfen jedoch Weitsicht und die Erfahrung aus der Geschichte anderer Krisen besser. Es gilt weiterhin der Geldentwertung ein Schnippchen zu schlagen und möglichst für den verdienten Altersruhestand vorzusorgen. Einer der größten Anlegerfehler ist es sicherlich in Krisen bei stark sinkenden Kursen panisch zu verkaufen.





Steigt man wieder ein, in der Regel erst, wenn sich die Kurse wieder erholt haben, dann ist der Zug bereits abgefahren. Börsenaltmeister Kostolany fasste dies mit dem Satz „einer Straßenbahn und einer Aktie darf man nie nachlaufen“ zusammen.





Wer in Gold und Goldaktien vertraut hat, sollte auch dabeibleiben. Zwar gehören Goldaktien zu den spekulativen Investments, sie können in Krisenzeiten oft bei den Schwankungen eines diversifizierten Portfolios für einen Ausgleich sorgen. Am Aktienmarkt zahlt sich Geduld aus oder wie Börsenguru Kostolany sagte „kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten“.





Zu den interessanten Kandidaten im Goldbergbau zählen sicherlich Vizsla Resources und Fiore Gold.







Vizsla Resources besitzt in Mexiko auf historischem Gebiet die Panuco Silber- und Goldliegenschaft. 35 Kilometer unterirdische Minen, eine Mühle, Straßen, Strom und Genehmigungen sind vorhanden. Das Bohrprogramm läuft.







Fiore Gold gehört zu den Goldproduzenten. Auf der produzierenden Pan-Tagebaumine in County, Nevada, soll die Produktion gesteigert werden. In der Nähe arbeitet Fiore Gold an der Entwicklung des Gold Rock Projektes.













Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-resources-corp/) und Fiore Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/).







