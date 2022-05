Trotz Bitcoin-Crash und Panik: Mehrheit der Anleger in Gewinnzone

51 % der Bitcoin-Anleger in Gewinnzone (41 % Verlust, 8 % plus-minus-null)

Narrativ von Bitcoin als Krisen-Asset gerät ins Wanken

Fear and Greed Index notiert auf 10 (Maximalwert 100 steht für größtmögliche Euphorie/Gier)

Index für Aktienmarkt notiert mit Zählerstand von 6 noch niedriger

Innerhalb der letzten 7 Tage verzeichnet der Bitcoin Kurs ein Minus von 17 Prozent. Erschwerend kommt das Kollabieren des Terra-Ökosystems hinzu, das den ganzen Krypto-Markt in Aufruhr versetzt. Doch obgleich die Stimmung auf einem Tiefpunkt ist, bleibt festzuhalten: noch immer befinden sich 51 Prozent der Bitcoin-Anleger in der Gewinnzone.

Konkret bedeutet dies, dass die Wallets zu einem Zeitpunkt mit Coins bestückt worden, als der Bitcoin Kurs niedriger notierte, als gegenwärtig. 41 Prozent der Anleger befinden sich – Stand Freitagmittag – hingegen in der Verlustzone, der Rest von 8 Prozent bei plus-minus-null.

Das Narrativ von Bitcoin als Asset für Krisenzeiten, gar als digitales Gold, gerät ins Wanken. Der Ausverkauf betrifft unterdessen längst nicht nur Kryptowährungen wie den Bitcoin, sondern nahezu alle Anlageklassen, selbst Gold und Silber sind hiervon nicht ausgenommen.

Wie panisch die Anleger aktuell sind, das zeigt der sogenannte Fear and Greed (Furcht und Gier) Index. Im Hinblick auf den Krypto-Markt notiert dieser aktuell auf einem Wert von 10, wobei der Maximalwert von 100 für die größtmögliche Gier respektive Euphorie steht.

Noch größer allerdings die Furcht auf dem Aktienmarkt, wie zumindest der Fear and Greed Index von CNN Business nahelegt. Dieser notiert noch niedriger, konkret auf einem Zählerstand von 6. Insbesondere Tech Aktien kamen in den letzten Tagen erheblich unter die Räder.



Über Handelskontor-News.de

Handelskontor ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Anlegern Nachrichten, Analysen, Infografiken und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.