Triumph Gold – warum ist diese Gold-Aktie jetzt so spannend?

Triumph Gold Corp. (ISIN: CA8968121043 / TSX-V: TIG) ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Edelmetallvorkommen spezialisiert ist. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, den Unternehmenswert durch den Ausbau des regionalen Projekts Freegold Mountain im kanadischen Yukon zu steigern.





Schweres Gerät im Einsatz!





Vor rund einem Monat hat das Unternehmen bekanntgeben, dass es mit den Arbeiten begonnen hat. Ein leistungsstarkes Bohrgerät, das Tiefen von 2.000 Metern erreichen kann, wurde mobilisiert. Die Phase-1-Bohrungen werden voraussichtlich mindestens 5.000 Meter in fünf Bohrlöchern umfassen, so das Unternehmen in der Mitteilung. Es wird eine hochgradige, goldreiche porphyrische Kupfer-Gold-Mineralisierung angepeilt, die bereits im Rahmen des Bohrprogramms 2018 durchschnitten wurde.



Erprobung der ‚Blue Sky‘-Zone!



Das Unternehmen gab in seiner Ankündigung weitere Höhepunkte des Programms bekannt. Hierzu zählt die Erprobung der abwärtsgerichteten Erweiterung einer hochgradigen, goldreichen porphyrischen Mineralisierung in der Zone Blue Sky, die eine Tiefe von etwa 1.600 Metern umfassen wird. Darüber hinaus ist die Erprobung der abwärtsgerichteten Erweiterung einer hochgradigen, goldreichen brekzienartigen Mineralisierung sowie einer umliegenden porphyrischen Mineralisierung bei der WAu-Brekzie bis in eine Tiefe von etwa 1.000 Metern geplant.



Erprobung von ‚Big Red‘!



Des Weiteren hat das Team die Erprobung einer 2,8 Kilometer langen, intensiven Aufladbarkeitsanomalie (Big Red), die unterhalb des Kerns einer sechs Kilometer langen Bodenanomalie mit mehreren Elementen liegt, bekanntgegeben. Die Besonderheit dieser Anomalie ist, dass sie ein mit Porphyr in Zusammenhang stehendes hydrothermales System beschreibt und Nucleus, Revenue, Blue Sky sowie damit in Zusammenhang stehende Zonen umfasst. Diese Anomalie soll durch ein 1.000 Meter tiefes Bohrloch, das etwa zwei Kilometer westlich der Zone Blue Sky gebohrt wurde, erprobt werden.



Erstklassige Größe und Qualität möglich!



Triumph Gold‘s Executive Chairman John Anderson gibt sich euphorisch: „Angesichts der technischen Daten, die diese aufregende Erkundungsgeschichte untermauern, setzt Triumph alles daran, die hohen Erwartungen in diesem Jahr zu erfüllen. Der Vorteil für unsere Investoren ist die mögliche Entdeckung eines bis dato unerprobten verborgenen Kupfer-Gold-Porphyr-Systems, das allen Hinweisen zufolge in puncto Größe und Qualität erstklassig sein könnte.“





Chartbild mit steigender Tendenz!



Der Aktienkurs dürfte in den kommenden Wochen sensibel auf Unternehmensmeldungen reagieren. Immerhin hat das Management selbst hohe Erwartungen, durch die aktuellen Erkundungen den Unternehmenswert zu steigern. Wer nichts verpassen will, legt sich am besten schon mal eine spekulative Position ins Depot. Im Mai notierte die Aktie bei 0,30 CAD auf dem tiefsten Stand der vergangenen 12 Monate und konnte bereits an Wert wieder aufholen - momentan wechseln bei rund 0,50 CAD die Besitzer. Bis zum Höchstkurs von 0,80 CAD vor rund zehn Monaten ist allerdings noch eine Menge Luft nach oben und darüber hinaus wird es richtig spannend.

