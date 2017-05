Triumph Gold mit großem Bohrprogramm Richtung Übernahme?

Die Braut wird hübsch gemacht, könnte man denken, wenn Triumph Gold Corp. (ISIN: CA8968121043 / TSX-V: TIG) im Rahmen eines Explorationsprogramms mehr über seine Gebiete im Yukon erfahren und anschließend bekanntgeben will. Wie bereits berichtet, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass Goldcorp mit seinem 19,9 % Anteil an Triumph Gold bereits als potenzieller Übernehmer gesetzt ist.Erst kürzlich hat Triumph Gold - https://www.youtube.com/watch?v=NQZTBgPQrmI - Einzelheiten über die Pläne für die kommende Bohrsaison bekannt gegeben. Triumph beabsichtigt demnach ein 4 Mio. CAD Explorationsprogramm auf der ‚Freegold Mountain’-Liegenschaft, sowie kleinere Aufklärungs-Mapping und Probenahmen auf den ‚Tad’/‚Toro’-Projekten und ‚Severance’-Liegenschaften in Yukon sowie ‚Andalusit Peak’ im nördlichen Teil von British Columbia durchzuführen.

Die Erkundung auf ‚Freegold Mountain’ beginnt in diesen Tagen und wird voraussichtlich bis Anfang Oktober andauern. Die Arbeiten umfassen rund 13.000 m Diamantbohrungen, sieben Linienkilometer Graben, geologische Kartierung, Prospektion und eine Boden-Geochemie-Untersuchung.

Triumphs Bohrungen in dieser Saison konzentrieren sich auf die vier Bereiche: ‚Nucleus’ und ‚Revenue’, in der die ‚Blue Sky’-Zone enthalten ist, die ‚Generation’-Zone und eine geophysikalische Anomalie zwischen den ‚Nucleus’ und ‚Revenue’-Lagerstätten.

Die ‚Nucleus’-Lagerstätte, auf der 5.000 Bohrmeter niedergebracht werden sollen, beinhaltet mehrere überlagerte Vorkommensarten und enthält laut Unternehmensangaben in der angezeigten (‚indicated’) Kategorie 1,3 Mio. Unzen Gold in 74,7 Mio. Tonnen Erz, bei einem Cut-off-Gehalt von 0,3 Gramm pro Tonne-Goldäquivalent. Die Explorationsbohrungen sollen weitere Hinweise für Erweiterungen liefern.

Auf der ‚Revenue’-Lagerstätte mit der angrenzenden ‚Blue Sky’-Zone sollen ebenfalls rund 5.000 Bohrmeter niedergebracht werden. ‚Revenue’ ist ein Porphyr-Vorkommen, das 1,0 Mio. Unzen Gold, 8,98 Mio. Unzen Silber und 241 Mio. Pfund Kupfer innerhalb von 80,8 Mio. Tonnen Erz in der abgeleiteten (‚inferred’) Kategorie, bei einem Cut-off-Gehalt von 0,5-Gramm-pro-Tonne-Goldäquivalent, beherbergt. Die geplanten Bohrungen finden zwar in der Nähe von ‚Revenue’ statt konzentrieren sich aber auch auf die ‚Blue Sky’-Zone, ein 2,3 Quadrat-Kilometer großes Gebiet im Osten der ‚Revenue’-Lagerstätte.

Auf der neu entdeckten ‚Generation’-Zone sollen 2.000 Bohrmeter niedergebracht werden. Diese Zone ist ein Porphyr-Kupfer-Gold-Projekt und wurde bereits im Jahr 2016 identifiziert. Es besteht aus stark veränderten Granodiorit Gehalten von mehr als 80 m, die eine hohe Dichte von mineralisiertem Quarz-Magnetit in der Ader enthält.

Bohrungen über 2.000 m sind bei der Boden und geophysikalischen Anomalie geplant, die sich über zwei km entlang des Strikes zwischen den ‚Nucleus’- und ‚Revenue’-Vorkommen erstreckt.

Die Bohrungen an den ‚Nucleus’- und ‚Revenue’-Vorkommen werden bis zu 1,5 km von den aktuellen Ressourcengebieten entfernt sein, um neue Explorationsziele zu testen, die während einer gründlichen Daten- und Drill-Core-Überprüfung im Jahr 2016 entwickelt wurden.

Wir gehen davon aus, dass die zukünftige zunehmende Datenmenge früher oder später zu einer Übernahmeofferte durch Goldcorp führen wird. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Annahmen und Erwartungen von zusätzlichen Vorkommen bestätigt werden und der Goldmarkt mit einer entsprechenden Preisentwicklung mitspielt. Wer Geduld hat und davon ausgeht, dass in ein bis drei Jahren Gold noch immer eine wichtige Rolle bei Anlageentscheidungen zur Absicherung spielt, der könnte über ein Engagement in Triumph Gold nachdenken.





