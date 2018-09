Trip nach Afrika

Kanzlerin Angela Merkel hat Afrika besucht. Migration und Asyl sind ein Thema. Aber Afrika hat gerade auch im Rohstoffsektor noch großes PotenzialDie Stärkung von wirtschaftlicher Zusammenarbeit und von der örtlichen Landwirtschaft, Kampf gegen Schlepper und Unterstützung bei Reformen standen als Themen auf Merkels Agenda. Jüngst bereiste auch Entwicklungsminister Gerd Müller den schwarzen Kontinent. Einer seiner Kommentare lautete "in zehn Jahren wird in Afrika mehr gebaut als in den letzten zehn Jahren in Europa".





Immerhin hatten zuletzt 42 von 54 afrikanischen Ländern ein höheres Wirtschaftswachstum als Deutschland aufzuweisen. "Agenda 2063" nennen die Regierungen in Afrika ihre Pläne. Und Afrika ist wirtschaftlich ein Partner Deutschlands. Weshalb die Entwicklung Afrikas durch Deutschland unterstützt wird. Auch Afrika selbst hat erkannt, dass die Herausforderungen der Zukunft, etwa das enorme Bevölkerungswachstum, angegangen werden müssen.





Afrika ist ein Kontinent mit reichen Rohstoffvorkommen, besonders Gold wird seit langer Zeit abgebaut. Daher zählen etwa Südafrikas Goldbergwerke zu den fortschrittlichsten weltweit. In Simbabwe müssen ausländische Investoren noch mehr überzeugt werden, dass das Land ein sicheres und freundliches Klima bietet.





Ein gutes Beispiel ist Caledonia Mining, eine Gesellschaft, die mit Beteiligung von einheimischen Investoren seit Jahren erfolgreich Gold in Simbabwe produziert. Die Blanket-Mine konnte im zweiten Quartal 2018 für Caledonia Mining einen zurechenbaren Gewinn von 2,6 Millionen US-Dollar erwirtschaften. Dies soll durch eine steigende Goldförderung – 80.000 Unzen Gold jährlich langfristig – noch mehr werden.





Ebenfalls in Afrika, in Ghana, arbeitet Cardinal Resources an seinen Goldprojekten Bolgatanga und Subranum. Politisch ist Ghana stabil und auch ein demokratisches Land. Es gehört zu den am weitesten entwickelten und wohlhabendsten Ländern in Afrika. Infrastruktur und Bergbaugesetze sind gut und auch die Bevölkerung weist bergbautechnisch gute Fähigkeiten auf. Die Projekte von Cardinal Resources liegen im Nordosten, in vielversprechenden Grünsteingürteln.





