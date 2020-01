Die Kernaussagen:

Kryptowährungen werden im Jahr 2020 sehr präsent sein

Blockchain-Technologie verändere viele Branchen

Einige Kryptowährungen werden auf der Strecke bleiben

Trever möchte die unkomplizierte Partizipation an tokenisierten Märkten ermöglichen

Das Team von Trever spricht in einem exklusiven Interview mit Kryptoszene.de über hochvolatile Kryptowährungen, Scam-Token, die Blockchain-Technologie, und weshalb vermutlich zahlreiche digitale Währungen die Erwartungen nicht erfüllen können.

Ob das Jahr 2020 der große Durchbruch für digitale Währungen werde, könne man zwar nicht mit Gewissheit sagen, dennoch erwartet das Trever-Team, dass „Kryptowährungen in diesem Jahr präsent sein werden“. Der Blockchain-Markt sei inzwischen gereift: „Während früher noch unter dem Hype gesagt wurde, dass Blockchain jeden Bereich betrifft und zum Positiven verändern wird“, so die Ausführungen von Trever, „sieht man das Ganze heutzutage ein bisschen differenzierter“. In einigen Bereichen mache die Nutzung der Blockchain „definitiv Sinn“, andererseits gebe es auch Branchen, die hierfür ungeeignet seien.

Auf die Frage, ob einige Kryptos künftig von der Bühne verschwinden, betont Trever, dass es wichtig wäre, hier genau zu differenzieren. Generell sei die Frage schwierig zu beantworten. Nach Meinung der Interviewten werden „sicher nicht alle Kryptowährungen auf der Strecke bleiben, allerdings ist es für viele unmöglich, die hohen Erwartungen an die Handelbarkeit zu erfüllen“. Ferner beklagt Trever, dass es viele Scam Tokens gebe, die dem Image von Kryptowährungen insgesamt schaden.

Indes hüte sich Trever davor, Kursprognosen abzugeben: „Kryptowährungen können sich in beide Richtungen entwickeln“, so das neutrale Fazit. Zwar sei ein explosiver Anstieg immer im Rahmen des Möglichen, allerdings würden hierbei „viele Faktoren und große Player wie Staaten eine Rolle spielen“. Allerdings seien Preiseinschätzungen seitens Trever nicht möglich. Vielmehr setze sich das Unternehmen dafür ein, dass Nutzer künftig problemlos und „ohne große Hürden“ an tokenisierten Märkten partizipieren können.



Hier geht es zum ausführlichen Interview:

https://kryptoszene.de/trever-fuer-viele-kryptowaehrungen-ist-es-unmoeglich-die-hohen-erwartungen-der-handelbarkeit-zu-erfuellen/

