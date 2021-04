Trendwende im DAX?

1. BASF (WKN BASF11)

Das DAX-Schlusslicht aus Ludwigshafen verliert kurz vor dem Wochenende knapp 4,3%. Zu beachten ist jedoch, dass die Aktie des Unternehmens einen Tag nach der Hauptversammlung heute Ex-Dividende gehandelt wird. Weitere Informationen zur BASF finden Sie in der aktuellen Ausgabe unseres Aktien weekly.



2. SAP (WKN 716460)

Auch die Aktie des DAX-Schwergewichts SAP findet sich heute unter den Umsatzspitzenreitern auf dem Stuttgarter Börsenparkett wieder. Medienberichten zu Folge akzeptierte der Walldorfer Konzern eine Geldstrafe in Höhe von acht Millionen Dollar. Diese wurde in den USA wegen Verstößen gegen das Sanktionsrecht verhängt. Die Aktie notiert 0,5% leichter.



3. CureVac (WKN A2P71U)

Für die Papiere des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac geht es kurz vor dem Wochenende nochmal um 1,9% nach oben. Das Unternehmen bekam am Morgen einen weiteren prominenten Fürsprecher – den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer – für eine zeitnahe Notfallzulassung des CureVac-Vakzins. Die EU lasse sich mit dem Zulassungsverfahren „ewig Zeit“, kritisierte Palmer.