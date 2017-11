Trends-Update: Vonovia

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VN7JFC auf eine steigende Vonovia-Aktie zu setzen, behauptete sich trotz eines abgabebereiten Marktumfelds im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,93 Euro und liegt mit 3,3 Prozent im Plus. Die Aktie befindet sich weiterhin im seit Dezember letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 36,80 und 40,50 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen in dieser Woche ein neues Hoch bei 39,63 Euro und bewegten sich trotz eines fallenden Marktes mit relativer Stärke zur Seite. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Vonovia-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun den risikobegrenzenden Stoppkurs auf 38,30 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 0,82 Euro, wodurch diese Position näher am Vorstellungskurs abgesichert werden kann. Ein Kursziel nach oben könnte sich auf Sicht bei einer steigenden Aktie um 48 Euro ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 7 zu 1.

Vonovia (Tageschart in Euro) Tendenz: