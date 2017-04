Trends-Update: Vonovia

Unsere Anfang Februar vorgestellte Idee, mit der WKN CW9PMF auf eine steigende Vonovia-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,80 Euro und lag mit 21,1 Prozent im Plus. Nach dem langen Wochenende erreichte die Aktie ein Hoch bei 34,59 Euro, der höchste Stand der Notierungen seit September. Allerdings setzten seitdem Abgaben ein. Noch befindet sich die Aktie dennoch übergeordnet im Anfang Februar gestarteten Aufwärtstrend, der zwischen 33,20 und 35,90 Euro beschrieben werden kann. Wer seinen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung einer steigenden Vonovia-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs deshalb nun bewusst eng im Basiswert auf 33,30 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 0,73 Euro, so dass für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 0,66 Euro ein Gewinn von mehr als 10 Prozent abgesichert werden kann

Vonovia (Tageschart in Euro)