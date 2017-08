Trends-Update: Siemens

Mini Short mit 30 Prozent im Plus

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN CY7FPR auf eine fallende Siemens-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,27 Euro und liegt mit 30 Prozent im Plus. Die Aktie setzte ihre im Mai begonnene, fallende Tendenz fort und fiel gleich am Tag unserer Vorstellung deutlich nach unten in Richtung der Unterseite des aktuell zwischen 110,40 und 118,70 Euro verlaufenden Abwärtstrends. Aus diesem brachen die fallenden Notierungen nach unten aus. Ein Ziel könnte das Tief von November letzten Jahres um 99 Euro sein. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in Erwartung einer fallenden Siemens-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs über den im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert auf 111,30 Euro mitnehmen. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs von 1,08 Euro, so dass für diese Position zum Vorstellungskurs von 0,98 Euro ein Gewinn von mehr als 10 Prozent abgesichert werden kann.

Siemens (Tageschart in Euro)