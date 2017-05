Trends-Update: Lufthansa

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Unsere Mitte Februar vorgestellte Idee, mit der WKN UW32K7 auf eine steigende Lufthansa-Aktie zu setzen, erhöhte erneut ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,73 Euro und liegt mit 121 Prozent im Plus. Da die Aktie durch ihren Anstieg in den letzten Wochen bis an die Oberseite des aktuell zwischen 14,50 und 17,70 Euro verlaufenden Aufwärtstrends gestiegen ist, kann diese spekulative Position nun bewusst eng abgesichert werden. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer weiter steigenden Lufthansa-Aktie investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert auf 16,70 Euro anheben. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 0,69 Euro, so dass für die spekulative Position zum Vorstellungskurs von 0,33 Euro ein Gewinn von über 100 Prozent abgesichert werden kann.

Lufthansa (Tageschart in Euro)