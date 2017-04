Trends-Update: Henkel

Unsere Anfang Dezember vorgestellte Idee, mit der WKN CW4GS0 auf eine steigende Henkel-Aktie zu setzen, erhöhte noch einmal ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,10 Euro und liegt mit 51,9 Prozent im Plus. Nachdem die Aktie erneut die Hochs von September und Oktober letzten Jahres angelaufen hatte, muss sich nun zeigen, ob sie diese nachhaltig übersteigen kann, oder ob sich dort ein Widerstand ergibt. Wer seinen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung einer steigenden Henkel-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs nun im Basiswert auf 120,40 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 3,85 Euro, so dass für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 2,70 Euro ein Gewinn von mehr als 40 Prozent abgesichert werden kann.

Henkel (Tageschart in Euro)