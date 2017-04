Trends-Update: Henkel

Unsere Anfang Dezember vorgestellte Idee, mit der WKN CW4GS0 auf eine steigende Henkel-Aktie zu setzen, erhöhte weiter ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 3,96 Euro und lag mit 46,7 Prozent im Plus. Die Notierungen setzten ihre ansteigende Tendenz nach einer zur Seite verlaufenden Phase zwischen 118 und 121 Euro fort und erreichten gestern bei 123,60 Euro ein neues Hoch. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in Erwartung einer steigenden Henkel-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert daher auf 119,90 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich ein neuer Stoppkurs von 3,67 Euro, so dass für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 2,70 Euro ein Gewinn von mehr als 35 Prozent abgesichert werden kann.

Henkel (Tageschart in Euro)