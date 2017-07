Trends-Update: E.ON

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN UW3XMW auf eine fallende E.ON-Aktie zu setzen, befindet sich bereits hoch im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,54 Euro und liegt mit 34 Prozent im Plus. Seit dem Anstieg bis Mitte Juni auf ein Verlaufshoch von 9,17 Euro zeigen sich bei der Aktie von E.ON deutliche Abgaben. In den letzten fast drei Wochen verlor der Wert wiederum um mehr als zehn Prozent. Der Bereich um 8,40 Euro lässt sich zum Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses nutzen. Wer seinen bisherigen Gewinn somit noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer auch weiterhin fallenden E.ON-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs im Basiswert auf 8,45 Euro nachziehen. Im Mini Future Short ergibt sich ein Stoppkurs von 1,25 Euro, so dass diese spekulative Position schon über dem Vorstellungskurs von 1,15 Euro abgesichert werden kann.

E.ON (Tageschart in Euro)