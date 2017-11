Trends-Update: Deutsche Post

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

Unsere vor sechs Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN UW6AKB auf eine steigende Deutsche Post-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,23 Euro und liegt mit 30 Prozent im Plus. Die Aktie bestätigte weiter ihren Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 35,50 und 40,50 Euro beschrieben werden kann und tendierte im September und Oktober von der Unter- zur Oberseite. Dabei erreichte die Aktie ein Hoch bei 40,48 Euro. Gelingt der Ausbruch nach oben, wäre eine Fortsetzung der dynamischen Bewegung möglich. Ansonsten könnte eine Konsolidierung zurück zur Unterseite folgen. Wer seinen Gewinn deshalb noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer auf Sicht weiter steigenden Deutsche-Post-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert auf 36,90 Euro mitführen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,94 Euro, so dass diese Position bereits zum Vorstellungskurs abgesichert werden kann.

Deutsche Post (Tageschart in Euro) Tendenz: