Trends-Update: Continental

Unsere Anfang Dezember vorgestellte Idee, mit der WKN CY8099 auf eine steigende Continental-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 5,55 Euro und liegt mit 64 Prozent im Plus. Die Aktie verfolgt weiter ihren seit Anfang September bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 225 und 245 Euro beschrieben werden kann. Der Ausbruch nach oben bis auf ein Hoch bei 257,40 Euro infolge einer Unternehmensmeldung war aber noch nicht nachhaltig. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Continental-Aktie in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann noch einmal zur Absicherung des Erreichten den risikobegrenzenden Stoppkurs auf 238,70 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 5,01 Euro, so dass für diese Position zum Vorstellungskurs von 3,38 Euro bereits ein Gewinn von mehr als 45 Prozent abgesichert werden kann.

Continental (Tageschart in Euro) Tendenz: