Trends-Update: Continental

Unsere vor vier Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN CY8099 auf eine steigende Continental-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,17 Euro und liegt mit 23 Prozent im Plus. Die Aktie verfolgt weiter ihren seit Anfang September bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 225 und 245 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichte die Aktie heute mit 231,70 Euro ein neues Hoch. Nun ist es nicht mehr weit bis zum Allzeithoch von Mai 2015 bei 234,25 Euro. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Continental-Aktie in der spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs auf 225,80 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 3,73 Euro, so dass bereits ein Gewinn von mehr als 10 Prozent abgesichert werden kann. Ein Kursziel nach oben könnte sich um 270 Euro befinden. Das verbleibende Chance-Risiko-Verhältnis beträgt 4 zu 1.

Continental (Tageschart in Euro) Tendenz: