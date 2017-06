Trends-Update: Bilfinger

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

Unsere vor drei Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN UZ8XS1 auf eine fallende Bilfinger-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Put notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 0,86 Euro und liegt mit 8,9 Prozent im Plus. Nach einem kurzen Aufbäumen auf ein Hoch bei 35,98 Euro stand den Notierungen die aktuell bei 35,51 Euro verlaufende 200-Tage-Linie im Weg. Danach tendierten sie erneut nach unten in Richtung des bereits vor zwei Wochen erreichten Tiefs bei 33,61 Euro. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer fallenden Bilfinger-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert nun auf 34,50 Euro nachziehen. Im Open End Turbo Put ergibt sich ein Stoppkurs von 0,77 Euro, so dass diese spekulative Position am Vorstellungskurs abgesichert werden kann.

Bilfinger (Tageschart in Euro)