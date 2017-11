Trends-Update: Beiersdorf

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

Unsere vor vier Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN CY1DHA auf eine steigende Beiersdorf-Aktie zu setzen, befindet sich leicht im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 1,97 Euro und liegt mit 3,7 Prozent im Plus. Nach dem Anstieg Ende Oktober befindet sich die Aktie im oberen Bereich des Aufwärtstrendkanals, der aktuell zwischen 91,90 und 99,50 Euro beschrieben werden kann. Dabei erreichten die Notierungen die Oberseite, entfernten sich durch eine Seitwärtsbewegung zwischen 96 und 98,50 Euro aber wieder von dieser. Wer seinen bisherigen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Beiersdorf-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs auf 95,50 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich ein neuer Stoppkurs von 1,82 Euro, wodurch diese Position bereits knapp unter dem Vorstellungskurs abgesichert werden kann. Ein Kursziel nach oben könnte sich auf längere Sicht bei einer steigenden Beiersdorf-Aktie um 122 Euro ergeben.

Beiersdorf (Tageschart in Euro) Tendenz: