Trends-Update: Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Unsere vor sechs Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN CY5KAA auf eine fallende Bayer-Aktie zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,52 Euro und liegt nun mit 125 Prozent im Plus. Die Aktie setzte ihre seit Mitte Juni fallende Tendenz fort, die sie Anfang Juli aus dem zuvor seit Dezember gehaltenen Aufwärtstrend ausbrechen ließ. Nach einer kurzen Seitwärtsphase zwischen 110 und 113,60 Euro setzte die Aktie ihren Weg nach unten fort und erreichte heute an der aktuell bei 105,44 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie den tiefsten Stand seit Ende April. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer weiterhin fallenden Bayer-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs über den im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert auf 108,30 Euro nachziehen. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,33 Euro, so dass für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 1,12 Euro bereits ein Gewinn von mehr als 100 Prozent abgesichert werden kann.

Bayer (Tageschart in Euro)