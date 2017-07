Trends-Update: Bayer

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Unsere vor vier Wochen vorgestellte Idee, mit der WKN CY5KAA auf eine fallende Bayer-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,04 Euro und lag mit 82 Prozent im Plus. Nach dem Hoch bei 123,90 Euro brach die Aktie um 114 Euro aus dem Trend nach unten aus. Nach der Gegenreaktion, die bereits bei 113,60 Euro endete, erreichten die Notierungen in dieser Woche sogar ein Tief bei 109,45 Euro. Wer den bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer weiterhin fallenden Bayer-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann nun den risikobegrenzenden Stoppkurs über den im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert auf 114,10 Euro nachziehen. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 2,51 Euro, so dass für diese spekulative Position bereits ein Gewinn von mehr als 50 Prozent abgesichert werden kann.

Bayer (Tageschart in Euro)