Trends-Update: Allianz

Unsere Anfang Februar vorgestellte Idee, mit der WKN VN50D0 auf eine steigende Allianz-Aktie zu setzen, erhöhte erneut ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,39 Euro und lag mit 205 Prozent im Plus. Anfang August erreichte die Aktie der Allianz im seit Juli letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend ein Hoch bei 187,30 Euro. In den Wochen zuvor waren die Notierungen an der Unterseite des Trends nach oben gezogen, doch Ende letzter Woche bis an die Unterstützung bei 177,80 Euro, abgeleitet vom Hoch von Anfang Mai, gefallen. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer steigenden Allianz-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs unter die im Chart dargestellte Unterstützung im Basiswert auf 180,90 Euro nachziehen. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 4,12 Euro, so dass für diese spekulative Position zum Vorstellungskurs von 1,44 Euro ein Gewinn von mehr als 180 Prozent abgesichert werden kann.

Allianz (Tageschart in Euro)