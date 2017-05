Trends-Update: Allianz

Unsere Anfang Februar vorgestellte Idee, mit der WKN VN50D0 auf eine steigende Allianz-Aktie zu setzen, erhöhte ihren bereits dreistelligen Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 3,38 und liegt mit 135 Prozent im Plus. Die Aktie befindet sich im angepassten Aufwärtstrend, der zwischen 169,50 und 187,50 Euro beschrieben werden kann. Der Dividendenabschlag, mit welchem die Aktie heute gehandelt wird, wirkt sich aufgrund einer Anpassung von Basispreis und Barriere nicht auf den Mini Future aus. Die ansteigende Tendenz ist also intakt und könnte als nächstes das bisherige Hoch bei 177,80 Euro erreichen. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer weiter steigenden Allianz-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert auf 168 Euro mitnehmen. Im Mini Future Long ergibt sich ein Stoppkurs von 2,96 Euro, so dass zum Vorstellungskurs von 1,44 Euro ein Gewinn von mehr als 100 Prozent abgesichert werden kann.

Allianz (Tageschart in Euro)