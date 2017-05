Trends-Update: Adidas

Unsere vor einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN UW8UG2 auf eine fallende Adidas-Aktie zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der vorgestellte Open End Turbo Short schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,20 Euro und lag mit 13 Prozent im Plus. Seit dem Hoch von Anfang Mai befindet sich die Aktie von Adidas im Fallen und erreichte zuletzt den tiefsten Stand seit fast acht Wochen. Wer seinen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung einer fallenden Adidas-Aktie in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann den risikobegrenzenden Stoppkurs im Basiswert auf 172 Euro mitnehmen. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein neuer Stoppkurs von 1,94 Euro, so dass diese spekulative Position bereits am Vorstellungskurs von 1,95 Euro abgesichert werden kann.

Adidas (Tageschart in Euro)