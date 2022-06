Trends bei Silbernachfrage und -angebot

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Wenn auch gerade der Markt einen Gegenwind für den Silberpreis erzeugt, Trends können sich umkehrenVon der grünen Energiewende profitiert Silber besonders und dürfte so auf lange Sicht stark nachgefragt werden. Die Fundamentaldaten sind sehr gut, alle Nachfragebereiche zeigen Gewinne. Noch immer werden die Märkte von den Auswirkungen der Covid-Pandemie beeinflusst, geopolitische Bedenken haben zugenommen und der jüngste Ausverkauf der Aktien dauert noch an. Dazu kommen noch die steigenden Zinssätze, die den Edelmetallpreisen zusetzen. Doch der Silbermarkt verfügt über eine Angebots-Nachfrage-Dynamik, die genauer untersucht werden sollte.Die Silbervorräte sind seit dem vergangenen Jahr defizitär. Das Silberangebot ist knapp und die Analysten von Metals Fokus beispielsweise prognostizieren für 2022 ein erhebliches Defizit, nämlich in Höhe von 72 Millionen Unzen Silber. Auch gehen die Silbergehalte seit einigen Jahren zurück. Damit das Angebot an Silber aufrechterhalten wird beziehungsweise erhöht werden kann, müssten Silbergesellschaften mehr in Exploration und Erschließung investieren. Doch auch Bergleute müssen sich mit der Inflation auseinandersetzen. Es wird erwartet, dass die Kosten steigen, denn Exploration und Produktion gelingen nicht ohne Treibstoffe. Und diese sind wie jeder weiß, sehr teuer geworden. Da ist es schwierig sich vorzustellen, dass die Bergbauunternehmen ihre Aktivitäten stark steigern werden. Und auch im Silberbergbau gibt es einen Fachkräftemangel. So wuchsen im Jahr 2021 die gesamten bekannten Silberressourcen nur um ein Prozent. Da könnte es sich lohnen, auf Unternehmen mit Silber in den Projekten zu setzen. Da gibt es beispielsweise Discovery Silver. Dessen Vorzeigeprojekt Cordero zählt als eine der größten Silberlagerstätten der Erde. Die Bohrungen laufen und die Rahmenbedingungen sind bestens. Tier One Silver ist in Peru in Sachen Silber, Gold und Nichtedelmetalle unterwegs. Flaggschiffprojekt ist das Curibaya-Projekt, welches hochgradige Silber-, Gold- und Kupferproben aufweist.