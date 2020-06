Treasury Metals will sich 10 Millionen CAD frisches Kapital sichern

Ein Konsortium von Emissionsbanken unter Führung von Haywood Securities will für Treasury Metals Inc. (TSX: TML; FRA: TRC) 10.008.000 CAD frisches Kapital über das Instrument eines so genannten „Bought Deals“ (garantierte Finanzierung) einwerben.



Insgesamt werden 27.800.000 Zeichnungsquittungen zu einem Preis von 0,36 CAD pro Einheit ausgegeben. Das Angebot steht im Zusammenhang mit der bereits zuvor angekündigten Übernahme aller ausstehenden Stammaktien von Tamaka Gold Corporation, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von First Mining Gold. Mit dieser Transaktion erwirbt Treasury eine 100%-Beteiligung am Goldprojekt Goldlund in unmittelbarer Nähe des eigenen Goldprojekts Goliath (im Nordwesten von Ontario. Einzelheiten der Transaktion finden Sie unter: https://treasurymetals.com/site/assets/files/3968/tml-goldlund-proj-acquisition.pdf





Abbildung 1: Die Gold-Projekte Goliath (Treasury) und Goldlund (First Mining) liegen nur zwei Kilometer voneinander entfernt. Die Liste der Synergien ist lang: Größere konsolidierte Ressourcenbasis; Potenzial für verlängerte Lebensdauer der Mine und erhöhte Jahresproduktion; Umfangreiches Grundstückspaket von 330 km2 mit einer Streichlänge von 65 km; Goliath und Goldlund haben ähnliche metallurgische Eigenschaften; Potenzial für gemeinsamen Aufbereitungsinfrastruktur; Goldlund in LKW-Distanz zu einer möglichen Operation bei Goliath; Kostensenkungen und Optimierungen der Betriebskosten pro Einheit als Ergebnis einer stärkeren Fokussierung auf den Tagebau; Verbesserte Betriebsflexibilität und Risikominimierung; TML-Verwaltung zur Bewertung verschiedener Genehmigungsszenarien, unter Nutzung der vorhandenen Expertise und dem Genehmigungserfolg bei Goliath; Gemeinsamer Dialog mit lokalen indigenen Gruppen und Interessengruppen; Einheitliche Projektentwicklung durch einen technischen Ausschuss bestehend aus TML- und FF-Vertretern; Gemeinsames kommunales und behördliches Personal.





Bis zur Erfüllung bestimmter Bedingungen werden die Units treuhänderisch verwahrt. Zu aufschiebenden Bedingungen gehören der Erhalt aller erforderlichen Aktionärs- und behördlichen Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion sowie die Genehmigung der Toronto Stock Exchange. Sollten die Bedingungen für die Treuhandfreigabe am oder vor dem Datum, das 90 Tage nach dem Abschlussdatum des Übernahmeangebots liegt, nicht erfüllt werden, erhalten die Inhaber der Units einen Barbetrag in Höhe des Ausgabepreises der Zeichnungsquittungen und aller Zinsen, die auf die Treuhandgelder verdient wurden.Der Nettoerlös des Angebots wird für die Exploration und Entwicklung der Projekte Goliath und Goldlund sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.Der Abschluss des Offerings wird voraussichtlich am oder um den 7. Juli 2020 erfolgen und unterliegt bestimmten üblichen Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Aktionäre des Finanzministeriums in Verbindung mit der Transaktion, den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und die Annahme durch die TSX.Um weitere Einzelheiten über die Transaktion und die Projekte Goliath und Goldlund zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter: www.treasurymetals.com