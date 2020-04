Treasury Metals meldet Goldintervall von 6,3 g/t über 19,5 Meter

Das nennt man wohl das Glück des Tüchtigen: Treasury Metals Inc. (TSX: TML, FRA: TRC) hat bei seinem auf 15.000 Meter angesetzten Infill-Routinebohrprogramm auf dem Goldprojekt Goliath im Nordwesten von Ontario auf mehreren Abschnitten besonders hochgradige und mächtige Goldintervalle identifiziert – nicht das erste Mal.

Die beste Bohrung TL20-523 durchschnitt in nur 240 Meter Tiefe 6,3 g/t Au auf 19,5 Meter, einschließlich 9,7 g/t Au auf 12,0 Meter in der Hauptzone Central Shoot. Ebenfalls vielversprechende Ergebnisse lieferte die Bohrung TL20-525 im östlichen Ausläufer der Hauptzone East Shoot. Sie durchteufte in einer Tiefe von nur rund 160 Metern 4,8 g/t Au auf 9,0 Meter, einschließlich 10,1 g/t Au auf 4,0 Meter.

Nach den jüngsten Explorations-Updates (Pressemitteilungen vom 10. März, 5. März und 13. Januar 2020) hat das Unternehmen etwa 9.000 Meter des 15.000-Meter-Programms abgeschlossen.

Jedes dieser Ergebnisse zeigt die starke Kontinuität der mineralisierten Zone in den für die Ressource relevanten Zonen. Die aktualisierten Ergebnisse zeigen ein hervorragendes Potenzial für die Aufwertung der Mineralressourcen in die Kategorie „indicated“ und erhöhen das Vertrauensniveau für die ersten Jahre des geplanten Abbaus erheblich.

Das Unternehmen wird weiterhin über zusätzliche Untersuchungsergebnisse berichten, sobald diese verfügbar sind.

Ergebnisse des Goliath-Goldprojekt Boden-Gas-Kohlenwasserstoffuntersuchung

Für die Entdeckung weiterer Vorkommen entlang des Streichens verwendet das Unternehmen moderne Bodengas-Kohlenwasserstoffmessungen. Es wurden 1700 Proben genommen, die etwa 5 Kilometer Streichlänge östlich der Goldlagerstätte Goliath abdecken. Die nachfolgende Graphik zeigt eine eindeutige Konzentration der Wert an bestimmten Stellen.



Abbildung 1: 3D-Ansicht der SGH Pathfinder Class Karte zur Vorhersage des Vorhandenseins von Goldmineralisierungen

Der technische Dienstleister Actlabs hat inzwischen mehrere prioritäre Bereiche für Feldarbeiten und Infill-Proben identifiziert.

Greg Ferron, CEO von Treasury Metals, sagte: "Wir freuen uns, dass die jüngsten Messungen unsere Hypothese zu untermauern, dass es auf unserem gesamten Grundstück aussichtsreiche neue Ziele gibt, insbesondere die Nase der großen regionalen Faltenstruktur nordöstlich der Lagerstätte. Das Gebiet bietet die Chance für die Erweiterung der Lagerstätte durch frische Exploration.

Abbildung 2: Liegenschaften des Goliath-Goldprojekts. Die mögliche Erweiterung der Lagerstätte liegt östlich der bekannten Ressource.



Tabelle 1: Bohrloch-Abschnitte



Bei Doppelproben wird ein Durchschnitt der beiden Golduntersuchungen zur Berechnung des Abschnittsgehalts verwendet; alle Gehalte sind nicht geschnitten, keine Kappung.

Löcher werden im Allgemeinen mit einem Azimut von 350-0° und einer Neigung von -65 bis -80° gebohrt.

Alle Assays werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Die Intervalle geben nicht die wahre Breite an.

*Brandprobenergebnisse des metallischen Schirms.

COVID-19 Aktualisierung:

Während der laufenden COVID-19-Pandemie hat die Sicherheit der Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden für das Unternehmen oberste Priorität. Daher wurden Vorsichtsmaßnahmen getroffen und die Abläufe angepasst, um das Virus einzudämmen. Die Bohrarbeiten wurden vorerst verschoben, alle nicht unbedingt notwendigen Reisen wurden ausgesetzt und die Mitarbeiter sowohl im Projektbüro in Dryden, Ontario, als auch in der Unternehmenszentrale in Toronto arbeiten, wo immer möglich, aus der Ferne und sorgen aktiv für physische Distanz, während das Unternehmen die offiziellen Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien der Weltgesundheitsorganisation, von Health Canada, der Regierung von Ontario und der lokalen Gesundheitsregionen befolgt.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Treasury Metals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Treasury Metals für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.