Treasury Metals meldet 65 Gramm pro Tonne Gold! Analysten werden aufmerksam!

Mit erneut sehr hochgradigen Bohrergebnissen konnte der kanadische Edelmetall-Explorer Treasury Metals (ISIN: CA8946471064 / TSX: TML) aufwarten. Wie das Unternehmen mitteilte, durchteufte man auf dem firmeneigenen ‚Goliath‘-Goldprojekt im Nordwesten der Provinz Ontario bei Ergänzungs- und Ressourcenerweiterungsbohrungen sogar Gehalte von bis zu 196 g/t Gold.Bei noch andauernden Bohraktivitäten versucht Treasury Metals - https://www.youtube.com/watch?v=amakzGVQXlg&t=4s - den hochgradigen Erzeinfall in Zone ‚C‘ weiter zu vergrößern und die Ressource mittels Infill-Bohrungen in der Hauptzone und entlang des Streichens sowie nordöstlich des geplanten Tagebaubetriebs zu steigern.

Bisher traten keinerlei Probleme auf, weshalb bereits 17 Löcher über mehr als 11.600 Bohrmeter niedergebracht werden konnten. Zudem wurde mit den Bohrungen über 5.000 m innerhalb des ‚East Resource Target‘ begonnen, von wo die ersten Bohrergebnisse in Kürze erwartet werden.

Das beste Ergebnis innerhalb der ‚C‘-Zone lieferte die Bohrung TL18-489, in der 65,78 g/t Gold (Au) über 3,00 m, einschließlich 196,00 g/t Au über 1,00 m durchteuft wurden. Diese Bohrung ist eine Folgebohrung der nahegelegenen, früheren Bohrlöcher TL161-14RE, in dem 5,47 g/t Au über 4,00 m, TL17-422, in dem 4,10 g/t Au über 5,00 m und TL16-420, in dem 2,72 g/t Au über 6,00 m durchteuft wurden.

Q uelle: Treasury Metals

Aber auch die Bohrungen, die innerhalb der Hauptzone niedergebracht wurden und deren Ziel es ist, die Ressourcen von der abgeleiteten in die angezeigte Kategorie hochzustufen, sind hervorragend. So durchteufte z.B. das Bohrloch TL18-474, welches im westlichen, kaum explorierten, hochgradigen Erzfall, niedergebracht wurde, 7,00 m mit 7,56 g/t Au, einschließlich 1,00 m mit 44,10 g/t Au und 1,00 m mit 5,14 g/t Au. Die Bohrung TL18-471A durchteufte 1,91 g/t Au über 13,30 m, einschließlich 6,00 m mit 2,96 g/t Au.

In der Bohrung TL18-478, die am westlichen Rand des zentralen Erzfalls niedergebracht wurde, konnte sogar in drei Abschnitten in unmittelbarer Nähe zueinander eine hohe Goldmineralisierung mit 5,26 g/t Au über 2,00 m, einschließlich 9,93 g/t Au über 1,00 m und 4,77 g/t Au über 3,40 m, einschließlich 15,10 g/t Au über 1,00 m sowie 0,82 g/t Au über 6,00 m geschnitten werden.

„Das Goldvorkommen ‚Goliath‘ ist in die Tiefe nach wie vor offen und beherbergt ein umfangreiches Potenzial, wie anhand der jüngsten Durchschneidungen einer hochgradigen Goldmineralisierung in mehr als 500 m Tiefe gezeigt werden konnte. Während wir unsere Vormachbarkeitsstudie fortsetzen, deren Veröffentlichung wir für Juli planen, erweitern wir unser Explorationsprogramm laufend, um eine möglichst solide Ressource für die Studie bereitzustellen und das Wachstumspotenzial von ‚Goliath‘ in die Tiefe und entlang des Streichens in nordöstlicher Richtung nachweisen zu können“, erklärte Chris Stewart, Präsident und Chief Executive Officer von Treasury Metals. „Das Bohrprogramm im ‚East Resource Target‘ macht gute Fortschritte und wir planen in diesem Sommer auch diverse Oberflächenarbeiten rund um die Erzformation und Verwerfungsstruktur in unserem Konzessionsgebiet, da wir glauben, dass dieses Gebiet noch sehr viel Potenzial hat.“

Auf diese hervorragenden Bohrergebnisse haben bereits die Analysten von PI Financial und vom Streetwise Report reagiert. In seinem jüngsten Unternehmensupdate hält Rohstoff-Analyst Philip Ker von PI Financial an seiner Kaufempfehlung fest und belässt das Kursziel bei 1,20 CAD, was ausgehend vom derzeitigen Aktienkurs von 0,41 CAD einem Kurspotenzial von über 190 % entspricht. Möglicher Kurstreiber könnte die im kommenden Monat erscheinende Vormachbarkeitsstudie sein, aber auch das Thema „denkbare Übernahme“ wird gehandelt. Zudem bewege sich die Gesellschaft auch immer weiter in Richtung Produktionsaufnahme.

Auf der Bewertungsseite fällt Treasury Metals ebenfalls positiv auf. PI Financials eigenen Berechnungen zufolge wird das Unternehmen derzeit nur mit rund 24,- USD je Unze Goldäquivalent bewertet, während gleichwertige Unternehmen im Durchschnitt mit rund 45,- USD je Unze Goldäquivalent bewertet würden.

Auch Bob Moriarty vom Streetwise Report steht Treasury Metals sehr positiv gegenüber. Nachdem die Gesellschaft im vergangenen Jahr schon eine hervorragende Vormachbarkeitsstudie und Ressourcenschätzung mit 1,5 Mio. Unzen Goldäquivalent nach NI 43-101-Standard veröffentlicht hat, rechne er anlässlich der voraussichtlich im nächsten Monat erscheinenden neuen Vormachbarkeitsstudie mit nochmals besseren betriebswirtschaftlichen Kennziffern. Dies begründet er mit der Zunahme der Ressource und den aktualisierten Edelmetallpreisen. Die geplante Mine werde zunächst im Tagebau beginnen und später dann auf Untertagebau umstellen. Bei einem bisherigen Minenleben von etwa 13 Jahren sollen spätestens ab dem Jahr 2022 rund 100.000 Unzen Gold pro Jahr abgebaut werden.

Die zuletzt heftige Korrektur von 0,76 CAD im September 2017 auf nur noch 0,41 CAD aktuell sei absolut übertrieben, wobei er aber anmerkte, dass fast alle Rohstoff- und Edelmetallaktien teils dramatische Kursverluste erlitten hätten. Zudem, so der Rohstoffexperte weiter, sei ein guter Zeitpunkt Aktien zu kaufen, wenn sie keiner haben will. Und genau dies sei derzeit im Rohstoffbereich wie auch bei Treasury Metals der Fall. Er rechne im Edelmetallmarkt bald mit einer Gegenbewegung nach oben.







